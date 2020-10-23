Erdoğan: ABD'nin yaklaşımı bizi bağlamaz

Erdoğan, Libya'da sağlanan ateşkes anlaşmasıyla ilgili de kuşkuları olduğunu dile getirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Üsküdar'daki Cuma namazı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, gazetecilerin Rusya'dan satın alınan hava savunma sistemi S-400'lerin Sinop'ta test edildiği iddiaları ile Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) buna tepkisine ilişkin sorusuna, "Bu testler doğrudur, yapıldı, yapılıyor. Amerika'nın bu yaklaşımı kesinlikle bizi bağlamaz. Biz elimizdeki bu imkanların testini yapmayacağız da neyi yapacağız? Herhalde bunu Amerika'ya soracak değiliz" diye konuştu.

Yunanistan'ın da elinde S-300'ler olduğunu söyleyen Erdoğan, "Oraya böyle bir şeyi Amerika soruyor mu?" dedi.

ABD'nin rahatsızlığının, sistemin Rus yapımı olmasından kaynaklandığını vurgulayan Erdoğan, "Burada özellikle Rusya'ya ait bir silah olması demek ki bu beyefendileri rahatsız ediyor. Biz kararlıyız, yolumuza da aynı şekilde devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Reuters haber ajansı, geçen hafta Türkiye'nin S-400 hava savunma sistemini Sinop'ta denediğini iddia etmiş ve Sinop'tan çeşitli görüntüler yayınlanmıştı. Ancak bu haberlere NATO ve ABD'den tepkiler gelmesine rağmen Ankara'dan deneme ile ilgili resmi bir açıklama yapılmamıştı.