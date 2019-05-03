ERDOĞAN ABDULLAH ABDULLAH'I KABUL ETTİ

\u0130stanbul DHA\nCumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Afganistan \u0130cra Kurulu Ba\u015fkan\u0131 Abdullah Abdullah'\u0131 kabul etti.\nG\u00f6r\u00fcnt\u00fc D\u00f6k\u00fcm\u00fc:\n-------------------\n-Kabulden g\u00f6r\u00fcnt\u00fcler Kocas\u0131n\u0131 bu halde yakalad\u0131! Bak\u0131n ard\u0131ndan ne yapt\u0131Hollanda 'Kral G\u00fcn\u00fc' Marmaris'te kutland\u0131"Se\u00e7ilmi\u015f birini darbelerle indirmek, o \u00fclkelere yap\u0131lacak en b\u00fcy\u00fck zarar"
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