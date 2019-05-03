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ERDOĞAN ABDULLAH ABDULLAH'I KABUL ETTİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.05.2019 23:04 | Son Güncelleme

  İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan İcra Kurulu Başkanı Abdullah Abdullah'ı kabul etti.

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-Kabulden görüntüler

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