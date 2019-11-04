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Erdoğan ABD’ye gidecek mi?

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2019 20:24 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, ABD Başkanı Trump’ın daveti üzerine 13 Kasım’da yapmayı öngördüğü Washington ziyaretini askıya alabileceği öne sürüldü.

Erdoğan ABD’ye gidecek mi?

Reuters haber ajansı, Türk yetkililere dayandırdığı haberinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 13 Kasım için öngörülen ABD ziyaretini iptal edebileceğini öne sürdü.

ABD Başkanı Donald Trump, Ekim ayının başında "çok iyi anlaşıyoruz" dediği Erdoğan'ı davet ettiğini duyurmuş, Erdoğan da konuyla ilgili ilk açıklamasında, "13'ünde tabii ki bu davete icabet edeceğiz. Bir heyet olarak giderek oradaki görüşmelerimizi yapacağız" demişti.

Ancak geçen hafta ABD Temsilciler Meclisi'nde, hem 1915 Ermeni tehcirinin soykırım olarak tanıyan kararın hem de Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören yasa tasarısının ezici çoğunlukla kabul edilmesi Ankara'nın tepkisine yol açmıştı.

Bu oylamaların üzerine Erdoğan Washington ziyaretiyle ilgili olarak "henüz karar vermedim, soru işaretlerim var" açıklamasını yapmış, ziyaret etme kararını gözden geçirmekte olduğu yönünde mesaj vermişti.

"Askıya alındı"

Haber ajansı Reuters'ın üç Türk yetkiliye dayandırdığı haberinde, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki oylamaların Ankara'da Erdoğan'ın ziyareti ile ilgili soru işaretlerine yol açtığı ifade edildi.

Haberde üst düzey bir Türk yetkilinin, "Bu adımlar, iki ülkenin ilişkilerini gölgeliyor. Bu nedenle Erdoğan'ın ziyareti askıya alındı" bilgisini verdiği ancak nihai kararın henüz alınmadığı aktarılıyor.

Bir diğer üst düzey Türk güvenlik yetkilisinin de, hem Trump'ın Türkiye'nin Suriye harekâtı ile ilgili kaleme aldığı mektubun hem de kongredeki oylamaların iki ülke ilişkilerine zarar verdiğine dikkat çekerek, "Atmosfer değişmez ise bu ziyaretin gerçekleşmesinin bir anlamı olmaz" dediği belirtildi.

Reuters/ DA,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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