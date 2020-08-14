Erdoğan: “Abu Dabi Büyükelçimizi Geri Çekebiliriz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cuma namazı çıkışında İsrail’le Birleşik Arap Emirlikleri arasında imzalanan anlaşma ve Doğu Akdeniz’de yaşanan Türk-Yunan gerginliğine dair açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin Doğu Akdeniz’de yürüttüğü çalışmalarla ilgili olarak bu gemilere yapılacak en ufak bir saldırının dahi cevapsız bırakılamayacağını söyledi.

Erdoğan, Yunan kuvvetlerine bağlı ve Oruç Reis’i takip eden Limnos adlı gemiyle Türk Deniz kuvvetleri arasında ufak bir çarpışma yaşanması olayına da atıfta bulundu ve “Dün böyle bir durum söz konusu oldu ve Kemal Reis bunlara gereken cevabı verdi. Sonra da onlar kendi limanlarına çektiler. Eğer bu devam edecek olursa bunun cevabını misliyle alacaklardır. Bunları karşılıksız bırakmamız mümkün değil” dedi.

Erdoğan, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de en geniş mesafeye sahip olan ülke olduğunu söyledi ve “Diğerlerinin burada aslında mesafeleri dahi yok. Metrelerle ifade edilebilecek bir şey. Ama bizim durumumuz öyle değil. Dolayısıyla da şu anda ayın 23’üne kadar burada Oruç Reis çalışmalarını sürdürecek” dedi.