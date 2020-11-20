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Erdoğan: Acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız

20.11.2020 13:54 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: Acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız

Cumhurbaşkanı Erdoğan ekonomi, yargı, demokrasi ve insan hakları alanlarında yeni bir yükseliş dönemi için hazırlık yaptıklarını söyledi.

Erdoğan, TCMB'nin faiz artırımı kararı için "acı ilaç" benzetmesi yaptı.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "ekonomi ve demokraside yeni bir yükseliş dönemine girmek için yeni reformlar ve atılımlar" yapacaklarını söyledi.

TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezinde düzenlenen 18. MÜSİAD EXPO Fuarı'nda konuşan Erdoğan, "Ekonomide ve demokraside ülkemizi yeni bir yükseliş dönemine sokmakta kararlıyız…Hem ekonomi politikalarımızı tahkim edecek hem demokrasimizin ve özgürlüklerimizin çıtasını yükseltecek hem milletimizin günlük hayatında rahatlamaya yol açacak hazırlıklar içindeyiz " dedi.

Yeni yargı paketleriyle ilgili hazırlıkların sürdüğünü ve en kısa sürede meclis gündemine getirileceğini belirten Erdoğan, ön çalışmaları tamamlanan insan hakları eylem planını da iş dünyası ve azınlıklar dahil çok daha geniş bir istişareyle sonuçlandırıp hayata geçireceklerini kaydetti.

Faiz indirimi "acı ilaç"

"Milletimizin geleceğine güvenle bakabilmesi için bugün alınması gereken tedbirler neyse onları hayata geçirmekten kaçınmıyoruz" diyen Erdoğan, "Gerekirse şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin de farkındayız. Dün yapılan faiz artırımı kararını bu çerçevede değerlendiriyorum. Asıl hedefimiz enflasyonu en kısa sürede önce tek haneli rakamlara, ardından orta vadeli hedeflerimizdeki seviyeye düşürerek faizlerin de buna uygun şekilde aşağı inmesini temin etmektir" ifadelerini kullandı.

Bu başarıldığında kurun da istikrara kavuşacağını düşündüğünü belirten Erdoğan, "Türkiye'yi faiz-enflasyon-kur sarmalından çıkarmamız şarttır. Aksi halde sürekli bu tartışmayı yaşamak, bu bedelleri ödemek mecburiyetinde kalacağız. Her zaman söylüyorum bugün burada yine söylüyorum: Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu böyle bilin" dedi.

"Yatırımcıları harekete geçireceğiz"

"Yurt dışındaki tasarrufların mutlaka ülkeye getirilmesi gerektiğini" söyleyen Erdoğan, "Yerli ve uluslararası girişimcileri harekete geçirerek, üretim ve istihdamda kalıcı sonuçlar doğuracak yatırımların hızlanmasını temin edeceğiz…Biz Türkiye'nin gücüne, potansiyeline, geleceğine inanan herkesle birlikte bu yolda yürümeye hazırız" diye konuştu.

DW/BK,HT

© Deutsche Welle Türkçe

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