Erdoğan açıkladı! İşte Ayasofya'daki ilk cuma namazına katılan kişi sayısı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya Camii'nde kılınan cuma namazının ardından MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile birlikte Fatih Sultan Mehmet'in türbesini ziyaret etti.

Erdoğan, türbe ziyareti sonrası yaptığı açıklamada, bugün Ayasofya'da kılınan cuma namazına 350 bin kişinin katıldığını belirtti.

Erdoğan, "86 yıllık süreci cumhur ittifakı olarak gayretlerimizle, yargının hakikati görmesiyle sona erdirdik. Artık burası aslına döndü. Camiydi tekrar cami oldu. İlanihaye inşallah cami olarak tüm inananlara hizmete devam eder. Bunun yanında da tüm insanlığın bir kültür mirası olarak da her dinden insanların gelip gezebileceği bir yer. Şimdi de işin gerçek sahibi Fatih Sultan Mehmet Han’ın kabrini bir ziyaret edelim istedik" ifadelerini kullandı.

İHA

