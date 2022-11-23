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  4. Erdoğan açıkladı, MSB bu görüntüleri paylaştı! ‘Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz…’

Erdoğan açıkladı, MSB bu görüntüleri paylaştı! ‘Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz…’

23.11.2022 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kara harekatına yönelik sözlerinin ardından Milli Savunma Bakanlığı’ndan yapılan bir paylaşım dikkat çekti. ‘Gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz’ sözleriyle yapılan paylaşımda terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin vurulduğu anların görüntüleri yayınlandı. İşte MSB’nin yaptığı o son dakika paylaşımının detayları…

Suriye’nin kuzeyine yönelik kara harekatı öncesi gelen açıklamalar sonrası bölgede sıcak dakikalar yaşanıyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütlerinin bulunduğu bölgelerin ateş destek vasıtalarıyla vurulmaya devam edildiğini bildirdi.

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Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Gün gelir asil milletimiz için kalkan, gün gelir düşmana karşı kılıç oluruz. Ülkemiz ve milletimiz için her zaman kahramanca ve fedakarca görevinin başında olan Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlerin inlerini ateş destek vasıtalarıyla yerle bir etmeye devam ediyor." ifadelerine yer verildi.
MSB, terör hedeflerinin çok namlulu roketatarla vurulduğu anların görüntülerini de paylaştı.

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ERDOĞAN’DAN KARA HAREKATI MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün yaptığı grup toplantısında Suriye ve Irak'ın kuzeyine yapılması planlanan kara harekatıyla ilgili çok net ifadeler kullanmıştı. Erdoğan açıklamasında "Uçaklarla, toplarla, SİHA'larla yaptığımız operasyonlar sadece başlangıçtır. TSK'mız tehditleri sınırlarımızın ötesinde karşılama ve yok etme stratejimizi faaliyete geçirmek için çalışmalarını sürdürüyor. Tel Rifat, Münbiç, Ayn El Arab gibi çıban başı yerleri bir bir halledeceğiz. Bizim için en uygun olan vakitte karadan da teröristlerin tepesine tepesine bineceğiz" dedi.

Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj! Erdoğan'dan kara harekatı için çok net mesaj!

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suriye Milli Savunma Bakanlığı son dakika haberler kara harekatı msb

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