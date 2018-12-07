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Erdoğan açıklamıştı! AK Parti harekete geçti

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.12.2018 11:33 | Son Güncelleme

Gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk eden AK Parti, seçim kampanyasını sanal ortama taşıyacak. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak.

Erdoğan açıklamıştı! AK Parti harekete geçti

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları devam ederken; strateji ekibi seçim kampanyası ve sloganı ile ilgili de son hazırlıklarını yapıyor. Kampanyaları dijital ortama taşıyan AK Parti, oluşturacağı özel ekiple seçim süresince hangi hashtag’in öne çıkacağı, hangi videonun kullanılacağı ve hangi görselin ne zaman yayınlanacağı üzerinde çalışacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, kampanya insan odaklı olacak. İnsanı, sanatı, kültürü ve sporu merkeze alan bir kampanya yürütülecek. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak.

'ERDOĞAN'IN AKLINDA BİR SLOGAN VAR'

19 Şubat’ta lansmanının yapılması planlanan ana slogan ile ilgili de üzerinde çalışmalar devam ediyor. Acar Medya ve Algoritma Reklam Ajansı iki ayrı slogan üzerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aklında bir slogan bulunduğu, bu üç slogan içerisinden seçim yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki sloganda “birlik, memleket ve hizmet” vurgusu olduğu öğrenildi. Lansman öncesinde ise Erdoğan tarafından, AK Parti’nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti’nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİNE ASLA İZİN VERİLMEYECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin dünkü Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda yeni kampanya yöntemine işaret etti. Erdoğan, şunları söyledi: “Eski tarz kampanya yöntemleri artık şehirlerimizi kirleten, milletimizin de tepkisine yol açan bir hâle geldi. AK Parti olarak 31 Mart 2019 seçim döneminden başlayarak gürültü ve görüntü kirliliği oluşturan propaganda yöntemlerini tamamen terk ediyoruz. Çevreye ve insana saygılı bir seçim kampanyası yürütme kararı aldık. Sadece parti teşkilatlarının ve seçim koordinasyon merkezlerinin olduğu yerde bayraklarımız, afişlerimiz asılabilir. Bunun dışında hiçbir yerde parti teşkilatlarımız bu tür görüntü kirliliğine asla müsaade etmeyecek ve belirlenen saatler dışında da asla otobüs dolaştırmayacak.” (Türkiye Gazetesi)

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Okuyucu Yorumları 10 yorum
BU UYGULA ÇOK YERİNDEDİR. MİLLETİ BAĞIRTI AÇĞIRTI DUYMAK İSTEMİYOR SOKAKLARIMIZDA...YAHU 2007 DEN BERİ BİRBİRİMİZİ TANIYORUZ SAYIN ERDOĞAN... DEVLETİN ÖRTÜLÜ ÖDENEĞİNİ İTE KÖPEĞE KAPTIRMAYALIM...ÜLKESİNİ SEVEN OKUSUN BAŞLIĞIMDA OZAYDİN65 TANINDI TÜRM TÜRKİYEDE....NOT İTTEN KÖPEKTEN SORMA BENİ GEL YERİM BELLİ HER ZAMAN....ŞU AN 50 VALİ DEDİK 50 EMNİYET MÜDÜRÜ DEDİK DARBE MARBE DEDİK. ABD NİN AĞZI DEDİK. ,,,MEVZU DERİN.....BOŞ YER YORUM OLMAZ ASLA.NOKTA
Siz baştan sona kirlisiniz
Belirlenen saatler araliginda otobüsler dolasinca gürültü kirliligi olmamis mi oluyor ? Bence o saatler de kaldirilsin. Bangir bangir parti propagandasi duymak istemiyor günün hicbir saatinde.
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