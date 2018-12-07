Erdoğan açıklamıştı! AK Parti harekete geçti

AK Parti’de yerel seçim çalışmaları devam ederken; strateji ekibi seçim kampanyası ve sloganı ile ilgili de son hazırlıklarını yapıyor. Kampanyaları dijital ortama taşıyan AK Parti, oluşturacağı özel ekiple seçim süresince hangi hashtag’in öne çıkacağı, hangi videonun kullanılacağı ve hangi görselin ne zaman yayınlanacağı üzerinde çalışacak. AK Parti kurmaylarından edinilen bilgiye göre, kampanya insan odaklı olacak. İnsanı, sanatı, kültürü ve sporu merkeze alan bir kampanya yürütülecek. Kampanyada, komşuluk, iyilik, insani değerler gibi kavramlar ön plana çıkarılacak.

'ERDOĞAN'IN AKLINDA BİR SLOGAN VAR'

19 Şubat’ta lansmanının yapılması planlanan ana slogan ile ilgili de üzerinde çalışmalar devam ediyor. Acar Medya ve Algoritma Reklam Ajansı iki ayrı slogan üzerinde yoğunlaştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da aklında bir slogan bulunduğu, bu üç slogan içerisinden seçim yapılacağı belirtiliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kafasındaki sloganda “birlik, memleket ve hizmet” vurgusu olduğu öğrenildi. Lansman öncesinde ise Erdoğan tarafından, AK Parti’nin seçim manifestosu açıklanacak. Seçim manifestosunda AK Parti’nin şehircilik anlayışına yönelik yeni bakış açısı anlatılacak.