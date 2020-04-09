Erdoğan açıklamıştı! Atatürk Havalimanı’nda hastane çalışmaları hızlandı

Yeni tip korona virüs ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Atatürk Havalimanı ve Sancaktepe’de hastane yapılacağını açıklamasının ardından dün itibariyle bu iki noktada hareketlilik başlamıştı. Bugün de iş makinelerinin sabahın erken saatlerinden itibaren çalışmaları hız kazandı.

45 GÜNDE BİTİRİLMESİ PLANLANIYOR

Alanda hummalı bir şekilde devam eden çalışmalar havanın kararmasına rağmen akşamda tüm hızıyla sürüyor. Koronavirüs ile mücadele kapsamında havalimanı içerisinde belirlenen alana 45 günlük sürede bin yataklı hastanenin bitirilmesi planlanıyor.

