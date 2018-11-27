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Erdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:35 | Son Güncelleme

KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor.

Erdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

Ali AKSOYER/İSTANBUL, (DHA) KÜLTÜR ve Turizm Bakanlığı'nca kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalardaki son durum havadan fotoğraflandı.

Geçtiğimiz hafta kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizi incelediğimizde, ilmi açıdan geriye düşmemizle, siyasi ve askeri açıdan geriye düşmemizin birbirlerini takip ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak" şeklinde konuşmuştu.
Rami Kışlası'nın, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelmesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak.

(FOTOĞRAF)

Erdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandıErdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandıErdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandıErdoğan açıklamıştı; Rami Kışlası'ndaki son durum havadan fotoğraflandı

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