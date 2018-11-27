HABER

 ERDOĞAN AÇIKLAMIŞTI; RAMİ KIŞLASINDAKİ SON DURUM HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.11.2018 10:29 | Son Güncelleme

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA  Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca  kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor.

Haber-Kamera: Ali AKSOYER - İstanbul DHA
Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca kütüphane kurmak için çalışmaların sürdürüldüğü Rami Kışlası'nda çalışmalar sürüyor. Çalışmalardaki son durum havadan görüntülendi.
Geçtiğimiz hafta kütüphaneyle ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarihimizi incelediğimizde, ilmi açıdan geriye düşmemizle, siyasi ve askeri açıdan geriye düşmemizin birbirlerini takip ettiğini görüyoruz. Cumhurbaşkanlığı Külliyemizin içinde 5 milyon cildi ihtiva edecek dev bir kütüphaneyi inşa ediyoruz. Şöyle bir 5-6 ay içerisinde bitmek üzere. Ama bir başkasını da İstanbul'umuzda, tarihi Rami Kışlası'nı restore ediyoruz ve orayı da İstanbul'un en büyük kütüphanesi belki de Cumhurbaşkanlığımızdaki kütüphaneyi bile geçecek, zira 5-6 milyon cildi bulacak. Bunlar hepsi dijital ortamda da inşallah kayda alınacak" şeklinde konuşmuştu.
Rami Kışlası, proje çalışması bittiğinde 220 bin metrekarelik kullanım alanı ile İstanbul'un kültür ve sanat alanında çekim noktalarından biri haline gelkesi bekleniyor. Kışlanın, restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kütüphane de hizmete girmiş olacak.

Görüntü Dökümü:
-----------
-Çalışmaların havadan son durumu

Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...Lokman Hekim'in şifa kaynağıydı! Kışın bol bol tüketirseniz...
1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday1 metrelik bıyıkları ile Guinness Rekorlar Kitabı'na aday
'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor''Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Acun Ilıcalı ile boşanan Şeyma Subaşı'dan Çağatay Ulusoy açıklaması

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Şeyma Subaşı, Instagram hesabındaki Ilıcalı soyadını kaldırdı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Pakistan'da 8 saatlik ameliyatta tecavüz skandalı

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bu kez 'Soğan stokçuları' anlattı: Gözlerimize inanamadık

Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

Bakan Çavuşoğlu: Yaptığı iğrenç, o, insanları parçalamayı seviyor

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

AFAD inceliyor! Korkutan olay: Evde yatamıyorum, bütün köyün etrafında oluyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Dev market zincirinde büyük vurgun! Sayımda ortaya çıktı

Meral Akşener'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor

'Aşağıdan yukarıdan yolun sonu görünüyor'

14 yaşındaki çocuğa istismar! 3 sanık için karar verildi

Kız çocuğunun anlattıklar dehşete düşürdü! 3 sanık için karar

Hava Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu: 82 asker için gözaltı kararı

Dev operasyon! Aralarında rütbeliler de var

Sancaktepe'de düşen helikopterde şehit olan 4 asker törenle memleketlerine uğurlandı

Düşen helikopterde şehit olan askerler memleketlerine uğurlandı

Sabah saatlerinde emniyetten baskın! Bugün eylem planlıyorlardı

Sabah saatlerinde emniyetten baskın!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.