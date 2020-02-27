Erdoğan: Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir

Partisinin icraatlarından gündeme dair gelişmelere değinen Erdoğan CHP lideri Kılıçdaroğlu’nu eleştirdi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 19’uncu dönem Siyaset Akademisi'nin açılış töreninde bir konuşma yaptı. Siyaset akademisi projesiyle şimdiye kadar 74 bin kişiye eğitim verdiklerini ifade eden Erdoğan, gündeme dair ana başlıklara ilişkin açıklamalarda da bulundu.

"İdlib’de 3 şehidimiz var"

Libya ve İdlib’de gelişmelerin Türkiye'nin lehine döndüğünü öne süren Erdoğan, "Yüz binlerce vatandaşını öldüren Esed'i kalkıp dost olarak görmek mümkün değil. Varsın o, Bay Kemal'in dostu olsun, bizim dostumuz olamaz" ifadesini kullandı.

İdlib'de 3 askerin hayatını kaybettiğini de söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya ile görüşmelerin de sürdüğünü ve bölgedeki operasyonların yasal çerçeve kapsamında düzenlendiği iddia etti. Erdoğan, "Biz şunu söylüyoruz. Biz Adana Mutabakatı ile İdlib'deyiz. 911 km sınırımız var. Bu sınırları Bay Kemal çizmedi. 'Orada ne işiniz var?‘ diyor. Sen anlamazsın bu işlerden. Sen siyasetin cahilisin." dedi.