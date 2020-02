Erdoğan: Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir

CHP liderinin kendilerine akıl verdiğini de ileri süren Erdoğan, "Esed ile gidip görüşsünler diyor. Sen daha Esed'i tanımazken ben onunla görüşüyordum. Onun karakterinin ne olduğunu biliyorum. Çok seviyorsan sen git görüş" ifadesini kullandı. Bölgede terör istemediklerini de vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerine, "En batısından en doğusuna bu topraklar huzur toprağı olsun istiyoruz" diyerek devam etti.

"Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibi"

Siyaset Akademisi'nin açılışındaki konuşmasında, siyasetçi ve siyasi ahlak konusuna da değinen Erdoğan tavsiyelerde de bulundu. "Adaletin olmadığı yer oksijensiz dünya gibidir" diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, öyle bir yerde yaşanılamayacağını vurgulayarak, "Her işinizde adaleti gözetirseniz, siyaseten küçülmez tam tersine sürekli büyürsünüz. Attığınız her adımda, söylediğiniz her sözde, yaptığınız her işte millet sizi görür, notunuzu verir, günü geldiğinde de yerinizi gösterir. Siyasetçinin sözü ve tavrı kendi hayatında karşılık bulduğu ölçüde etkilidir" diye konuştu.