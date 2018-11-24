ERDOĞAN ADAYLARI AÇIKLADI 

* Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

* Erdoğan,

"Dün ülkemizi ve şehirlerimizi yönetenleri seçimden seçime görüyorduk, bugün katılımcı demokrasiyi yaygınlaştıracak yöntemler arıyoruz. Dün sadece belirli büyükşehirlerin gündeminde olan otopark gibi, sosyal ve kültürel donatılar gibi ihtiyaçlar, bugün her şehrin önceliği haline geldi. Bunları çoğaltmak mümkündür."

"Söylemek istediğim, ülkemiz geliştikçe, milletimizin olaylara bakışı derinleştikçe, ülkeyi ve şehirleri yönetmenin usullerinin de değiştiğini görüyoruz. İşte bunun için manifestomuzda şehirlerimizin geçmişteki veya bugünkü ihtiyaçları değil, gelecekteki ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik ilkeleri ortaya koyuyoruz"

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen AK Parti Belediye Başkanı Adaylarını Tanıtım Toplantısı'nda 14 büyükşehir ve 26 il belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Birileri için ittifaklar seçimle, sandıkla sınırlı olabilir, biz ülkenin ve milletin geleceği için yaptığımız ittifakı inşallah sonraki nesillere de miras olarak bırakacağız. Burada bir kez daha Sayın Bahçeli ve Milliyetçi Hareket Partisi'ne gönül vermiş kardeşlerimize bu kutlu yürüyüşe verdikleri destek için teşekkürümü, şükranlarımı ifade ediyorum" dedi.

Erdoğan, "Bugün 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçimlerinde göstereceğimiz AK Parti adaylarından 40 büyükşehir veya il merkezindeki isimleri açıklamak üzere bir aradayız" diye konuştu. Erdoğan, seçim manifestosunu önümüzdeki ay adayların tamamını ilan ettikten sonra açıklayacaklarını belirtti.