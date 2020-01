Erdoğan: “Afrika ile ekonomik ilişkileri her iki tarafın da yararına olacak bir zeminde geliştirmeye çalışıyoruz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkileri her zaman adil, dengeli ve her iki tarafın da yararına olacak bir zeminde geliştirmeye çalışıyoruz” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Gambiya Cumhurbaşkanı Adama Barrow, baş başa ve heyetler arası görüşme sonrası ortak basın toplantısı düzenledi. "Afrika’nın gülümseyen sahili olarak bilinen bu güzel ülkeye ilk resmi ziyareti yapan Türk Cumhurbaşkanı olmaktan büyük bir bahtiyarlık duyuyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı ile Türkiye’ye gerçekleştirdiği ziyaret sırasında ilişkileri geliştirme konusunda mutabık kaldıklarını, bu doğrultuda somut adımlar atılmasını kararlaştırdıklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2018 yılı sona ermeden Türk Hava Yolları’nın Banjul seferlerini başlattıklarını ve TİKA’nın Banjul Program Koordinatörlüğü’nün açılışını da aynı yıl içinde gerçekleştirdiklerini hatırlattı. Yaptıkları görüşmelerde de karşılıklı ilişkiler üzerinde durduklarını ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gambiya’nın İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesindeki Rohingyalara ilişkin Bakanlar Komitesi’nin başkanlığını deruhte etmesinden büyük memnuniyet duyuyoruz. Rohingyalı kardeşlerimize uygulanan katliamları İslam İşbirliği Teşkilatı adına Uluslararası Adalet Divanı’na taşımasından dolayı Gambiya’ya teşekkür ediyorum. Biz de Gambiya’ya dava çerçevesinde aktif destek verdik. Divanın 23 Ocak’ta aldığı karar Gambiya’nın sayesinde adalet yolunda atılmış önemli bir adımdır" diye konuştu.

“Yatırımcılarımız, Afrika’nın kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan projelere ağırlık veriyor” Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke arasında Yatırımların Karşılıklı Teşviki ve Korunması Anlaşması’nın 2013 yılında imzalandığını, bu anlaşmanın Türkiye’deki iç onay sürecinin tamamlandığını, Gambiya’daki iç onay sürecinin de kısa sürede tamamlanmasını arzu ettiklerini belirtti. Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi Anlaşması’nın da 26 Şubat 2018’de yürürlüğe girmesinden memnuniyet duyduklarını dile getiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye olarak Afrika ile ekonomik ilişkileri her zaman adil, dengeli ve her iki tarafın da yararına olacak bir zeminde geliştirmeye çalıştıklarını vurguladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımcılarımız ürün satmanın ötesinde istihdam oluşturan, Afrika’nın kalkınmasına, güçlenmesine katkı sağlayan projelere ağırlık veriyor. Özellikle turizm, tarım, enerji, inşaat, savunma, teknoloji gibi sektörlerde Türk firmaları Gambiya’da örnek gösterilecek yatırımlara imza atacaklardır. Firmalarımızın komşu ülkelerde başarıyla gerçekleştirdiği prestijli projeler Gambiya için en güzel referanstır. Gambiya hükûmetinin yeni Gambiya vizyonunda müteahhitlerimize daha fazla sorumluluk vereceğine inanıyorum" diye konuştu. Ziyaretin iki ülke arasında yeni iş birliği kapılarının açılmasına vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, mevkidaşı Barrow’a misafirperverliği için teşekkürlerini iletti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını da cevapladı.

“Hafter oteldeki odasından burayı takip”

"Libya’da akan kanın durması için Berlin’de önemli bir zirve yapıldı ve mutabakata varıldı ancak Hafter güçleri bunun akabinde saldırılarına devam etti. Bundan sonraki süreçte Türkiye nasıl adımlar atacak?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Gerek Berlin süreci gerekse Moskova’da, her ikisinde de Hafter varılan veya hazırlanan metne imza atmamıştır. Sarraj imzasını atmıştır ama Hafter atmamıştır. Uluslararası toplantılarda eğer taraflar bu tür metinlere imza koymuyorlarsa, burada bir mutabakat sağlanmıştır denilemez" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin sürecinin geniş katılımlı bir süreç olmasına rağmen, Hafter’in oteldeki odasından burayı takip ettiğine dikkati çekerek şunları kaydetti:

"Tabii bu 55 maddelik metin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’ne de gidecek. Ancak burada bir nokta çok önemli, o da şu, Hafter bütün bu süreçte sürekli kaçmıştır ve en son bu süreçten sonra da kendi sözcüsünün şu açıklaması çok manidardır, ’Libya’daki süreç namlunun ucundadır.’ Bu şunu gösteriyor, Hafter’in ateşkes diye bir derdi yok, barış diye bir derdi yok. Temenni ederiz ki Berlin’e gelenler de bu ifadeleri duymuştur ve buna göre de tavırlarını belirlerler."

Türkiye ile Gambiya arasındaki ilişkilerle ilgili soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Gambiya’nın siyasi, askeri, ekonomik ve savunma sanayisi alanlarında iş birliği yapmasının mümkün olduğuna işaret ederek, "Bu sürecin içerisinde bakanlarımızın birbirleriyle irtibatları çok büyük önem arz ediyor. Gerek altyapı gerek üstyapı bütün bu konularda biz her türlü iş birliğine varız. Eğitim öğretim konularında aynı şekilde her türlü iş birliğine varız. Bunu Sayın Başkanla etraflıca konuştuk, daha sonra da heyetler arası toplantıda bunları değerlendirdik" dedi.