Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a birer tebrik telgrafı gönderdi.

