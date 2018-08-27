Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'ın kurtuluş yıl dönümünü kutladı.
Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezinden yapılan açıklamaya göre, Başkan Erdoğan, Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz ile Belediye Başkanı Burhanettin Çoban'a birer tebrik telgrafı gönderdi.
15 haşlanmış yumurtayı makatına sokunca sonu kötü oldu!
Süleyman Soylu'dan 'Cumartesi Anneleri' açıklaması
Adana'da intihar girişimini canlı yayınladılar
Reuters duyurdu! Rus veya Tacikistan savaş uçakları bombaladı
Abdülkadir Selvi yazdı: Cumhurbaşkanı Erdoğan belediye başkanları uyanmadan araştırma yaptırdı
3 metre uzunluğunda, kırmızı mor köpekbalığı bilim insanlarını şaşırttı
Bu nasıl değişim? Eski halini gören gözlerine inanamadı
Ahmet Hakan'dan Murat Hazinedar'a: Yalanlarsan belgeyi dayarım alnına
Antalya’da dehşet! Anne ve oğlu evde ölü bulundu
Çorum'da düğüne giden davetliler büyük şok yaşadı
Okuyucu Yorumları 0 yorum