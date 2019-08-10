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Erdoğan: Ağustos'ta zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz

10.08.2019 12:30 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyledi ve "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kurban Bayramı için yayımladığı mesajda Ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu söyledi ve "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

"Malazgirt Zaferi, Mercidabık Seferi, 30 Ağustos ve Kıbrıs Harekatı'nı" hatırlatan Erdoğan, ağustos ayının Türk tarihinde zaferler ayı olduğunu vurguladı.

Erdoğan "Türkiye'nin sınırları boyunca kurulmaya çalışılan terör koridoruna ilk vurulan darbe olan Fırat Kalkanı Harekatı'nın da 1 Ağustos'ta başladığını" belirtti ve "İnşallah bu Ağustos'ta da tarihimizin zaferler halkasına bir yenisini daha ekleyeceğiz" dedi.

'Hüsrana uğratacağız'

"Türkiye'yi durdurmaya çalışanların hüsrana uğratılacağını" söyleyen Erdoğan, "Ülkemizi terör örgütlerinin saldırılarından ekonomik tuzaklara kadar nice sinsi yöntemle durdurmayı planlayanları önümüzdeki dönemde de hüsrana uğratmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kurban Bayramı dolayısıyla uzun yola çıkacak sürücüleri de uyardı ve "Yollara çıkan tüm vatandaşlarımızdan emniyet kemerlerinin ses getirmesini, trafik kurallarına titizlikle riayet etmelerini istiyorum. Yüreklere acı salmamak, bayram sevincimize gölge düşürmemek için hep birlikte daha dikkatli, sorumlu davranalım." dedi.

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