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  4. Erdoğan: "AİHM Bizim Mahkemelerimiz Yerine Geçerek Karar Alamaz"

Erdoğan: "AİHM Bizim Mahkemelerimiz Yerine Geçerek Karar Alamaz"

23.12.2020 13:09 | Son Güncelleme:
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Erdoğan: "AİHM Bizim Mahkemelerimiz Yerine Geçerek Karar Alamaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararı sert ifadelerle eleştirdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin meclis grubunda yaptığı konuşmada Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin Selahattin Demirtaş hakkında aldığı kararı sert ifadelerle eleştirdi. AİHM gerekçeli kararında Demirtaş'ın tutukluluğuyla ilgili gerekçelerin yetersiz olduğunu belirtmişti.

Erdoğan “AİHM bizim mahkemelerimiz yerine geçerek karar alamaz. Bir defa bizim iç hukuk yollarımız tüketilmeden devreye girmiştir. AİHM, iç hukuk yolları tüketilmeden karar alma yoluna girmiştir. Bu siyasi bir karardır. İspanya'daki Batasuna kararıyla çelişkilidir. Çifte standarttır ve hatta iki yüzlülüktür. AİHM terörist arkasında durduğunu bilmek durumundadır” dedi.

Erdoğan Demirtaş’ın siyasi söylemleri nedeniyle terörle arasına mesafe koyamadığı için suçlu olduğunu ve ceza aldığını savundu. Erdoğan “Siyasi söylemleri nedeniyle değil terörle faaliyetlerine arasına mesafe koymadığı için suçludur. 8 Ekim olaylarında ölenlerin katili bu şahıstır. Ey AİHM, sen anlamasan da biz anlatmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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