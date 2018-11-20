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Erdoğan: AİHM'nin kararları bizi bağlamaz

20.11.2018 15:37 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmasını talep eden AİHM'nin kararı için "Bizi bağlamaz" yorumunda bulundu.

Erdoğan: AİHM'nin kararları bizi bağlamaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM), Halkların Demokratik Partisi (HDP) eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın tahliye edilmesi gerektiğine yönelik kararına tepki gösterdi.

AKP’nin Meclis grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, AİHM'nin Demirtaş'la ilgili kararının hatırlatılması üzerine, "AİHM'nin verdiği kararlar bizi bağlamaz. Biz karşı hamlemizi yapar, işi bitiririz" dedi.

Gül: Kararı görmek lazım

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ise TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda gazetecilerin AİHM kararı hakkındaki sorularını yanıtladı. Anadolu Ajansı'nın haberine göre, bütçe çalışmaları nedeniyle kararı henüz görmediğini belirten Gül, Demirtaş'ın tahliye edilip edilmeyeceği sorusu üzerine, "Kararı görmek lazım ve takdir edecek makam yargı makamıdır. AİHM iç hukukun bir parçası. Bunu da reformcu bir parti olarak AK Parti getirdi ama bu karar ne getiriyor, ne yapıyor, ne karar verilmiş, bunların takdiri de yine mahkemenin vereceği bir karardır" yanıtını verdi.

AİHM'nin kararı

Kasım ayı başında cezaevinde ikinci yılını dolduran Demirtaş'ın gözaltı ve tutukluluk koşulları hakkında 20 Şubat 2017 tarihinde açtığı davayı bugün karara bağlayan AİHM, Türk yargısının tutukluluğun devamını somut gerekçelere dayandıramadığına ve bu durumun hukuk dışı nedenlerden kaynaklandığına kanaat getirdi.

AİHM, Demirtaş'ın geçici tutukluluğunun, bir milletvekili ve siyasi lider olarak TBMM çalışmalarına katılımını ve ifade özgürlüğünü engellemiş olmasını ise AİHS'nin serbest seçim hakkıyla ilgili maddesine aykırı buldu. Mahkeme bu tespitlerden yola çıkarak, AİHS'nin 46'ncı maddesi gereği, Demirtaş'la ilgili ihlal kararının ortadan kaldırılması amacıyla en kısa sürede tahliye edilmesi için Türk hükümetinin "her türlü önlemi alması" talebinde bulundu.

Ankara açısından bağlayıcı olan karar gereği Türk hükümeti Demirtaş'a 10 bin euro manevi tazminat, 15 bin euro da mahkeme masrafı ödeyecek. Türk hükümetinin 3 ay içinde karara itiraz hakkı bulunuyor.

DW/CÖ,GA

© Deutsche Welle Türkçe

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