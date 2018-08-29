Erdoğan, AK Parti Adana teşkilatı ile hatıra fotoğrafı çektirdi

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Adana il, ilçe yönetimi ve belediye başkanları ile AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı öncesi hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti MYK Toplantısı öncesinde genel merkeze ziyarete gelen partisinin Adana il, ilçe yönetimi ve belediye başkanları ile görüştü.
Genel merkez önünde gerçekleştirilen hatıra fotoğrafı çekiminde AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ile AK Parti Sivil Toplum ve Halkla İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu da hazır bulundu.
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