ERDOĞAN AK PARTİ ESENYURT İLÇE BAŞKANLIĞINI ZİYARET ETTİ

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: Harun UYANIK-İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'daki son durağı Esenyurt mitinginin ardından AK Parti Esenyurt İlçe Başkanlığı'nı ziyaret etti. Erdoğan, seçim otobüsü ile geldiği ilçe başkanlığında yaklaşık 1 saat kaldıktan sonra ayrıldı. Erdoğan'a çıkışta partililer ve çevrede bulunanlar yoğun ilgi gösterdi.

Görüntü Dökümü:

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- Kalabalıktan görüntüler

- Erdoğan'ın gelişi

- Erdoğan'ın çıkışı

- Detaylar

