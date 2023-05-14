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Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde! Balkon konuşması başladı... 'Birileri mutfakta, biz de balkondayız.'

14.05.2023 23:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaştı. Daha sonra konutundan ayrılan Erdoğan, Ankara'ya geçerek AK Parti Genel Merkezine geldi. Erdoğan, balkon konuşması yapıyor. Erdoğan konuşmasının başında, "Birileri mutfakta, biz de balkondayız." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde! Balkon konuşması başladı... 'Birileri mutfakta, biz de balkondayız.'

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

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Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı devam ediyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Öte yandan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti ve konutundan çıkış yaptı.

AA-20230514-31144689-31144686-CUMHURBASKANI_VE_AK_PARTI_GENEL_BASKANI_ERDOGAN_ISTANBULDA

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN, AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE

İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkeze giriş yaptı.

AK PARTİ'DEN 'BALKON' PAYLAŞIMI

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasını bekleyen kalabalığın görüntüleri paylaşılırken "Balkon hazır. Millet liderini bekliyor" notu düşüldü.

Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda konuşma yapması bekleniyor.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN BALKON KONUŞMASI YAPIYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan, balkondan toplanan partililere sesleniyor.

Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Birileri mutfakta, biz de balkondayız. Ülkemiz 14 Mayıs seçimleriyle bir demokrasi şölenini daha alnının akıyla tamamlamıştır. Henüz, kesin sonuçlar belli olmamakla beraber açık ara önde bulunuyoruz.

Biz milletimize karşı hep harbi ve hasbi olduk. Bugün de seçimde açık ara önde olduğumuzu biliyor, ancak sonucun tam oranıyla henüz resmen önümüze gelmediği için milli iradenin tezahürünü bekliyoruz.

İstanbul'dan Ankara'ya, buraya gelene kadar sevgileriyle bizleri yalnız bırakmayan tüm kardeşlerime teşekkür ederek başlamak istiyorum. Aynı şekilde sandık kurullarında görev alan her bir kardeşime de teşekkür ediyorum. Şüphesiz en büyük teşekkürü rekor bir katılımla sandık başına giderek ülkesinin ve kendisinin geleceği için tercihini sandığa yansıtan vatandaşlarımın her birine ediyorum. Seçimde tercihini bizden yana kullanan kardeşlerime şükranlarımı sunuyorum.

Türkiye milli iradenin üstünlüğüne olan bağlılığıyla, vatandaşlarının siyasi tercihindeki özgürlüğüyle dünyanın önde gelen demokrasileri arasında yer aldığını bir kez daha ispatlamıştır. Bu gerçeği seçimlere katılım oranın rekoruyla gösterdik. Dünyada benzeri yok. Tarihimizin en yüksek katılımlı seçimlerinden birini yaşadık. Kayda değer hiçbir üzüntü yaşanmadan bu seçimi tamamladık.

CHP yöneticileri ve bazı belediye başkanlarının tamamen kendi iç hesaplaşmalarının ürünü feveranları bu gerçeği değiştirmiyor. Ülkemiz dünyaya örnek olacak bir işleyişe sahiptir. Kimsenin bu güzel tabloyu kendi kısır siyasetleri için bozmaya hakkı yoktur.

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