Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi! AK Parti'den sosyal medyada 'balkon' paylaşımı

Türkiye, 14 Mayıs'ta cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimleri için sandık başına gitti. Saat 08.00 itibarıyla tüm yurtta başlayan oy verme işlemi 17.00’de sona erdi.

Sandıkların açılması ile birlikte oy sayımı devam ediyor. Seçim yasaklarının kalkmasının ardından sonuçlar gelmeye başladı. Öte yandan Erdoğan, Kısıklı'daki konutunun önünde toplanan vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı. Erdoğan, kalabalığın arasında yürüyerek makam aracına geçti ve konutundan çıkış yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan havalimanına geçerek, Ankara'ya hareket etti.

ERDOĞAN, AK PARTİ GENEL MERKEZİNDE

İstanbul'dan Ankara'ya geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti genel merkeze giriş yaptı.

AK PARTİ'DEN 'BALKON' PAYLAŞIMI

AK Parti'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda Erdoğan'ın konuşmasını bekleyen kalabalığın görüntüleri paylaşılırken "Balkon hazır. Millet liderini bekliyor" notu düşüldü.

Erdoğan'ın ilerleyen dakikalarda konuşma yapması bekleniyor.

Balkon hazır. Millet liderini bekliyor. ???????? pic.twitter.com/LH8jcebRal — AK Parti (@Akparti) May 14, 2023

İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI ÖNÜNDE YOĞUNLUK

Seçimlerde resmi olmayan ilk sonuçların açıklanmasıyla birlikte AK Parti İl Başkanlığı önüne çok sayıda partili geldi.

Gece saatlerine kadar artarak devam eden kalabalık, sık sık Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan lehine sloganlar attı.

Ellerinde AK Parti ve Türk bayrakları bulunan partililer sonuçları beklerken, parti binası çevresinde polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

Kalabalık için dışarıya dev ekranlar konuldu.

Basın mensupları için hazırlanan salonda onlarca yerli ve yabancı gazeteci, sonuçları kendileri için kurulan dev ekrandan takip etti.

