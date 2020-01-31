Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu: (2)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nde düzenlenen partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda bir konuşma yaptı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Erdoğan, "Şimdi sorun, 'Van depreminden haberin var mı?' diye, inanın yoktur." dedi. Van depreminde 20 milyar liraya yakın harcama yapıldığını belirten Erdoğan, "Utanmadan soruyor, 'Deprem için topladığınız paraları nereye harcadınız?' Deprem için toplanan paralar yerine gittiği gibi biz milli bütçeden buralara çok ciddi harcamalar yaparak oraları ayağa kaldırdık. Van'da Edremit diye bir ilçe var, şu anda sorun, bilmez." ifadelerini kullandı. Edremit ilçesini adeta denize nazır bir ilçe olarak inşa ettiklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti: "İpekyolu, bilmez. Buraların hepsini yeniden sıfırdan inşa ettik. Erciş öyle, sıfırdan inşa ettik. Van'ın geneli, bilmez. Suyu yoktu Van'ın, DSİ'yi seferber ettik. Çünkü o suyu getirme sorumluluğu kime aitti, Van Büyükşehir Belediyesine. Ama terör örgütüyle el ele olan bu belediye, ne yazık ki halkını susuz bırakmıştır. Biz DSİ ile oranın su sorununu çözdük. Şu andaki Van bizim o dev yatırımlarımızla, zaten göreve geldiğimizden bu yana son rakamı bilmiyorum ama nereden baksanız 27 katrilyonu buldu son rakam, fazlası var azı yok. Van'a bu denli yatırımlar yaptık. Toplu Konut İdaremiz, Gençlik Spor, buralarda çok ciddi yatırımlar yaptık, haberi yok. 'Nereye harcadınız?' diyor, git yerinde gör neler yaptığımızı."

Bingöl depreminin hemen ardından bölgede olduğunu belirten Erdoğan, "Bakan arkadaşlarımızla beraber oradaydık, orada da çok yoğun çalışmalar yaptık ve süratle bugünkü Bingöl'ü hamdolsun biz inşa ettik. Ama bunun bundan haberi yok, yeni bir şehir orada meydana getirdik. Havaalanı ile her şeyiyle bugünkü Bingöl'ü biz inşa ettik." dedi. - "Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin" Simav depreminde de yine anında müdahale ile bugünkü Simav'ı inşa ettiklerini bildiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Beklemedik, 'Bir yerden bir şeyler gelecek.' demedik. Eğer biz, 'Acaba nereden ne yardım gelir? Onlar gelsin de ondan sonra yapalım.' diyecek olursak yolda kalırdık ama biz hemen milli bütçemizden adımlarımızı attık. Gelen yardımlarla da oradaki desteği sürdürdük olay bu. Bay Kemal sen neredesin? Sen kiminle cirit attığının farkında değilsin ve bu işi de öğrenemeyeceksin." ifadelerini kullandı. Erdoğan, muhalefet ne yaparsa yapsın vazifelerini iyi bildiklerini ve görevlerinin idraki içerisinde olduklarını belirterek, "CHP'li belediyeler oraya gitmiş de onların yaptıklarıyla oradaki sorunlar halledilmiş. Belediyelerin gittiyse Allah razı olsun, hayırlı olsun. Zaten halkım, vatandaşım Allah'ın izniyle onların çok çok fazlasını yapıyor ve yaptı." dedi.

Deprem gecesinden beri bölgede bulunan bakanlar ve diğer ekipler başta olmak üzere bu süreçte emeği geçen herkese şahsı ve Türk milleti adına teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, şu değerlendirmede bulundu: "Elazığ ve Malatya'daki arama kurtarma çalışmaları, depremden sonraki 67'nci saatte tamamlandı. Bu hakikaten çok seri, çok yoğun bir çalışmanın sonucunda elde edilmiş neticedir. Yıkılan ve tehlike arz eden binaların enkazları da şu anda süratle kaldırılıyor. Kullanılamayacak durumda olan binalar da en kısa sürede yıkılacak. Hiçbir vatandaşımızı mağdur etmeden, bu büyük afetin yaralarını inşallah süratli bir şekilde saracağız. Kamunun acil durum ödenekleri yanında vatandaşlarımız tarafından toplanan yardımlar da depremin yaralarının sarılması için kullanılmaktadır. Depremde en çok can kaybının yaşandığı Elazığ'ın Mustafapaşa ve Sürsürü mahallelerinden başlayarak bölgede kapsamlı bir kentsel dönüşüm çalışmasını başlatıyoruz." - "6 bin 400 yeni konut vatandaşlara teslim edilecek" Erdoğan, kentsel dönüşüm çalışmasının ilk etabında Elazığ'da 3 bin 850, Malatya'da 2 bin 550 olmak üzere toplam 6 bin 400 yeni konutun süratle yapılarak vatandaşlara teslim edileceğini söyledi.

Türkiye'nin 1999 depreminin ardından ortaya çıkan hasarları gidermek için sadece İstanbul, Kocaeli, Yalova, Sakarya, Düzce ve Bolu'da 103 milyar liralık yatırım yaptığını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bay Kemal, bu rakamları iyi takip et. Van, Kütahya, Bingöl, Afyon Dinar depremlerinin ardından da vatandaşlarımıza tüm altyapısı ve sosyal tesisleri ile 38 bine yakın kalıcı konutu yapıp teslim ettik." dedi. Depreme dayanıksız binaların dönüşümü için sadece kira yardımı, kamulaştırma, harç muafiyeti, bina inşaatı gibi işler için 61 milyar liraya yakın bir kaynak kullandıklarını belirten Erdoğan, şunları ifade etti: "Riskli alan olarak belirlenen yerlerde de halihazırda 60 milyar liralık bir kaynakla yatırımlarımız devam ediyor. Görüldüğü gibi ülkemizi, depreme hazırlamak için tüm imkanlarımızı seferber ediyoruz. Hani sürekli, 'Deprem vergileri ne oldu?' hep bunu söylüyor, işte o sordukları deprem vergilerinin 2003-2019 yılları arasındaki toplamı, cari fiyatlarla 66 milyar lira, 2019 fiyatlarıyla 147 milyar liradır. Bugüne kadar depremlerin ardından yapılan ve depreme hazırlık için yürütülen çalışmalarda harcanan kaynak ise bu rakamların yaklaşık 5 katıdır."

- "Deprem kapımızı çalmadan hazırlıklarımızı yapmamız şart" "Türkiye'yi onca acısının arasında bu tür tartışmaların içine çekenleri de huzurlarınızda kınıyorum ve sevgili milletime havale ediyorum" sözlerine yer veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti: "Vatandaşlarımızın da artık deprem konusunda çok daha bilinçli bir şekilde hareket ettiklerini memnuniyetle görüyoruz. Bu ülkede artık hiç kimse vatandaşlarımızı depreme dayanıksız bina yapmaya veya oralarda yaşamaya yönlendiremez. Yatay yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu, maruz kaldığımız her deprem bize bir kez daha ispatlıyor. 81 vilayetimizin tamamında bundan sonra hiçbir yeni yerleşim yerine çürük zeminde ne de yüksek katlı olarak inşa edilemeyecektir. Depreme hazırlık kapsamında ülke çapında tespit ettiğimiz 1,5 milyon binanın dönüştürülmesi çalışmalarına hız veriyoruz. Görüldüğü gibi deprem bizi beklemiyor, öyleyse deprem kapımızı çalmadan hazırlıklarımızı tamamen bir defa yapmamız şarttır." - "Vatandaşlarımızı sağda solda kalmaktan kurtaralım istiyoruz"