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ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINDA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 23:57 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a geldi. Erdoğan, Saat 20.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışamalarda bulunduğu öğrenildi.

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