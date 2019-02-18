ERDOĞAN AK PARTİ İSTANBUL İL BAŞKANLIĞI BİNASINDA 

Haber-Kamera:İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Isparta mitingi sonrasında İstanbul'a geldi. Erdoğan, Saat 20.40 sıralarında Sütlüce'de bulunan Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı Binası'na geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, burada yerel seçim için çalışamalarda bulunduğu öğrenildi.
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