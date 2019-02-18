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Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 00:15 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi.

Yılmaz BEZGİN/iSTANBUL,(DHA)-CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda bir toplantıya katlıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Binali Yıldırım'ın katıldığı toplantının halen sürüdüğü öğrenilirken, toplantıya ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

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