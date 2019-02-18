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Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'ndan ayrıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.02.2019 01:12 | Son Güncelleme

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda katıldığı toplantı sona erdi.

Yılmaz BEZGİN / İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nda katıldığı toplantı sona erdi. Toplantının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, partililerle tokalaşarak buradan ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 20.30 sıralarında Sütlüce'deki Ak Parti İstanbul İl Başkanlığı'na geldi. Erdoğan'ı TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım ile AK Parti İstanbul il yöneticileri karşıladı. Erdoğan ve Yıldırım burada bir toplantıya katıldı. Toplantıyla ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Toplantının sona ermesinin ardından Erdoğan, Ak Parti İl Başkanlığı'ndan ayrıldı.

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