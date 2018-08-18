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Erdoğan: "AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir."

POLİTİKA HABERLERİ  | 18.08.2018 12:54 | Son Güncelleme

Erdoğan: "AK Parti kağıt üzerinde 60 kurucu üye tarafından kurulmuş bir partidir ama asıl kurucusu da sahibi de milletimizin bizatihi kendisidir."


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