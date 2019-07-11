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Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi

POLİTİKA HABERLERİ  | 11.07.2019 14:29 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle kahvaltıda bir araya geldi.

AK Parti Genel Merkezi'nde basına kapalı gerçekleştirilen program 3 saat 20 dakika sürdü.

Programda, AK Parti'nin Adana, Antalya, Artvin, Aydın, Bitlis, İstanbul, Kayseri, Kütahya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Muş, Nevşehir, Niğde, Ordu, Osmaniye,Rize, Samsun, Siirt, Sinop, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Trabzon, Uşak, Van, Yozgat, Zonguldak'tan 69 milletvekili yer aldı.

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Milletvekilleriyle kahvaltı Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erd

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