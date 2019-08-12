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Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.08.2019 15:00 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar, bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz" - "Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var, ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." dedi.

Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti Genel Merkezi'nde parti teşkilatıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, sürpriz yaparak telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'deki bayramlaşmaya telefonla bağlandı ve partisi teşkilatının Kurban Bayramı'nı tebrik etti.

Erdoğan, "Hazreti İbrahim Aleyhissalatu Vesselam'ın babalık, Hazreti İsmail Aleyhissalatu Vesselam'ın evlatlık imtihanını başarılı bir şekilde vermiş olduğu bu Kurban Bayramı'nın bizim için anlamı çok ama çok büyüktür. Gerek babalar için gerek evlatlar için bu kadar önemli olan bir bayramı Rabbim bizlere tekrar yaşattığı için ne kadar hamd etsek o kadar azdır." diye konuştu.

- "Kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz"

Birlik ve beraberliğin daim olmasını dileyen Erdoğan, "Birçok ayrılıklar, şunlar, bunlar, vesaire gibi kampanyalar içine girenler olabilir ama unutmayın ki bayramlar bizim birlikte, beraberlikte, dayanışmada en üst noktalara tırmandığımız günlerdir. Hep söylediğimiz gibi, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, beraber olacağız, kardeş olacağız. Kardeşliğimizi böldürtmeyeceğiz ve bu kardeşliğimizi güçlendirerek devam ettireceğiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyerek geleceğe yürüyeceğiz. Önümüzde belde, ilçe kongreleri, il kongresi var. Ardından da büyük kongremiz var. Bütün bu kongrelerden çok daha güçlenerek çıkacağız ve 2023'e de böyle hazırlanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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