HABER
  4. Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.01.2020 12:56 | Son Güncelleme

Erdoğan: "(Akıllı Şehirler) Pazar büyüklüğü 800 milyar doların üzerine çıkacağı hesaplanan bu alanda önemli bir oyuncu olmak için ne gerekiyorsa yapmakta kararlıyız."


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf Şantajlara dayanamadı! Ünlü isimden bomba itiraf
“Türkiye Libya’da diplomatik kanalları iki tarafla da açık tutmalı”“Türkiye Libya’da diplomatik kanalları iki tarafla da açık tutmalı”
Bakan Turhan: "Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve mağduriyetler tarih olacak"Bakan Turhan: "Elektronik Tebligat Sistemi ile gecikmeler ve mağduriyetler tarih olacak"

En Çok Okunan Haberler

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

Boğalar için üretilen iktidarsızlık hapını içince...

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

İğrenç olay! Küçük kız görünce her şey ortaya çıktı

Doktor doğuma bu halde girdi!

Doktor doğuma bu halde girdi!

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Isparta'da yolcu otobüsü devrildi! Yaralılar var

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Ramo sosyal medyayı salladı! İşte nefes kesen final sahnesi

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

Sütyeninin fermuarını açtı kapadı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Meral Akşener son anket sonucunu açıkladı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Ali Babacan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a cevap geldi!

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Bir ile müjde! Erdoğan talimatları verdi

Diğer Haberler
Bakan Akar'dan Türkiye ve Suriye istihbaratı arasındaki görüşmelerle ilgili açıklama

Türkiye ve Suriye istihbaratı görüşmesiyle ilgili açıklama

Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar

Kılıçdaroğlu: Oyumuz düşük ama küsme hakkımız da yok

Kılıçdaroğlu: Oyumuz düşük ama...

MHP'li belediye başkanı Birol Şahin hakkında flaş karar

MHP'li başkan hakkında skandal paylaşımın ardından flaş karar!

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

TBMM Başkanlığı'ndan 'Meclis Kütüphanesi' açıklaması

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Satterfield, Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

ABD Büyükelçisi Ekrem İmamoğlu'nu ziyaret etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.