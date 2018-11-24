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Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıkladı

24.11.2018 17:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mart ayında yapılacak yerel seçimler için AKP’nin 40 ilde belediye başkanı adaylarını açıkladı.

Erdoğan AKP’nin belediye başkanı adaylarını açıkladı

Erdoğan "Cumhur İttifakı'na bağlılığı" nedeniyle MHP lideri Bahçeli'ye teşekkür etti.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart 2019 tarihinde yapılacak yerel seçimlerde Adalet ve Kalkınma Partisi'nin (AKP) 14 büyükşehir ve 26 ilde belediye başkanı adayını açıkladı.

Erdoğan'ın açıkladığı isimler arasında üç eski bakanın bulunması dikkat çekti. Eski Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Faruk Özlü Düzce'de, eski Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Hilmi Güler Ordu'da ve 2009-2011 döneminde Bayındırlık Bakanı olarak görev yapan Mustafa Demir Samsun'da belediye başkanlığına aday gösterildi. Erdoğan'ın alfabetik sıralamayla açıkladığı adayların 11'ini ise mevcut belediye başkanları oluştuyor. Bu isimler arasında Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Diyarbakır'da kayyumla atanan Belediye Başkanı Cumali Atila, Antalya Belediye Başkanı Menderes Türel, Bursa Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Erzurum Belediye Başkanı Mehmet Sekmen bulunuyor.

Türkiye'nin üç büyük kenti olan Ankara, İstanbul ve İzmir belediye başkanı adaylarının ise gelecek hafta açıklanması bekleniyor.

Erdoğan'dan Bahçeli'ye teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen toplantıda, adayların isimlerini açıklamadan önce bir konuşma yaptı. Erdoğan konuşmasında, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Cumhur İttifakı'na olan bağlılığını bir kez daha beyan ettiği için" teşekkür etti. Erdoğan, "Biz de AK Parti olarak Cumhur İttifakı'na olan bağlılığımızı buradan bir kez daha beyan ediyoruz. Sayın Bahçeli'ye önümüzdeki seçimlerde Ankara, İstanbul ve İzmir'e aday çıkarmayarak AK Parti'yi destekleme kararına ayrıca teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

MHP lideri Bahçeli, partisinin Antalya'daki kampında Cumartesi günü yaptığı konuşmada, İstanbul, Ankara ve İzmir'de aday çıkarmayacaklarını açıklamıştı. AKP ile kurdukları Cumhur İttifakı'nın arkasında olduklarını belirten Bahçeli, AKP'nin adaylarına "kim olursa olsun desteklerinin tam olacağını” vurgulamıştı.

Seçim manifestosu gelecek ay açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, seçim manifestosunun adayların tamamının ilan edilmesinin ardından gelecek ay açıklanacağını söyledi. "31 Mart 2019 için asıl sloganımız belli ama bunu seçim manifestomuzla birlikte açıklayacağız” diyen Erdoğan, yeni dönemde "hizmet belediyeciliğini gönül belediyeciliği ile daha üstün noktaya taşıyacaklarını" kaydetti.

DW/JD,BK

© Deutsche Welle Türkçe

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