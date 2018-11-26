İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile görüştü.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı'na katılmak üzere İstanbul'a gelen Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Vahdettin Köşkü'nde bir araya geldi.
Basına kapalı olarak gerçekleşen görüşme, yaklaşık 1,5 saat sürdü.
Erdoğan-Al Sani görüşmesi sona erdi
Erdoğan-Al Sani görüşmesi sona erdi
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 4. Toplantısı
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