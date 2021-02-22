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Erdoğan Albayrak'ın bakanlık dönemi icraatlarını savundu

22.02.2021 17:42 | Son Güncelleme:
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Erdoğan Albayrak'ın bakanlık dönemi icraatlarını savundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kasım ayında hazine ve maliye bakanlığından istifa eden damadı Berat Albayrak ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, Albayrak'ın damatlık sıfatının "birikiminin önüne geçirildiğini" söyledi.Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İzmir 7. Olağan İl Kongresi'ne katıldı. Damadı Berat Albayrak'ın8 Kasım 2020'de hazine ve maliye bakanlığı görevinden istifa etmesine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Erdoğan, "Berat Bey'in önce enerjide, ardından ekonomide ifa ettiği görevlerdeki en büyük talihsizliği, 'damat' sıfatının, bu alanlardaki birikimi, gayreti ve başarısının önüne geçirilmiş olmasıdır. Eğer herhangi bir siyasetçi olarak bu işleri yapsaydı kendisiyle ilgili değerlendirmeler daha objektif yapılabilirdi diye düşünüyorum" dedi.

Türkiye'nin son dönemde enerji alanında yaptığı atılımların temelinde Albayrak'ın bakanlığı döneminde geliştirdiği strateji ve yaptığı hazırlıkların bulunduğunu belirten Erdoğan, "Karadeniz'deki doğal gaz rezervinin keşfini yapan sismik araştırma ve derin sondaj gemilerimizin alınmasıyla başlanmasından, madencilik alanındaki açılımlara kadar ülkemizin pek çok yeni kazanımının altında Berat Bey'in imzası var. İki sismik araştırma, 3 sondaj gemisi ve şimdi bir tane daha geliyor. Bunların fiyatlarına baktığınız zaman adeta bir otomobil fiyatı gibi. Bu nedir bu? Bunun adı finansı, parayı yönetmektir. Bunu başardığı için kuduruyorlar, çıldırıyorlar" diye konuştu.

CHP'ye "kampanya" suçlaması

"Son zamanlarda CHP ve şürekası, Hazine ve Maliye eski bakanımız Berat Albayrak'ı ve onun nezdinde tüm ailemle birlikte şahsımı hedef alan bir kampanya yürütüyor" diyen Erdoğan, "Bu iş artık siyaset boyutunu aşıp bir insan olarak temel hak ve özgürlüklere de, özellikle de ailemize saldırı boyutuna varınca ağızların payını vermek de üzerimize vacip oldu" şeklinde konuştu.

CHP'nin Merkez Bankası'nın döviz rezervinin 128 milyar dolar eridiği iddilarına yanıt veren Erdoğan, "Göreve geldiğimizde 27,5 milyar dolar döviz rezervi vardı Merkez Bankası'nın. Şimdi 95 milyar dolar döviz rezervimiz var" diye konuştu.

Daha fazlasını okumak için: CHP: Berat Albayrak ve Murat Uysal yargılansın

CHP, 19 Şubat'ta Merkez Bankası'nın 128 dolarının kaybolduğu ve sorumlusunun da Berat Albayrak olduğunun iddia edildiği bir video paylaşmıştı. CHP, daha sonraki paylaşımlarında "Döviz rezervimiz eksi 47 milyar dolara nasıl geriledi?" diye sormuştu.

CHP İstanbul Milletvekili İlhan Kesici, daha önce katıldığı bir programda rezervlerin eksi olması ile ilgili olarak “Eksi şundan oluyor; swaplar var, swabın Merkez Bankası bilançolarında yazılma usulü var, aktifi bu tarafta bir yerinde yazılıyor, pasifi başka bir kayıtta tutuluyor. O yüzden burada görülmüyor, ancak iki kaydı yan yana getirdiğiniz zaman eksi 47 milyar dolar” şeklinde konuşmuştu.

Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 13 Aralık 2013 tarihinde 115 milyar 144 milyon dolar ile tarihi zirvesine ulaşmıştı. Brüt rezervler 2019 yılı sonunda 81 milyar 240 milyon dolar düzeyinde bulunuyordu.

Albayrak'ın avukatı İsa Sinan Göktaş Twitter'den bir açıklama yaparak Albayrak'ın "evde eşi ve çocukları ile zaman geçirdiğini" belirtmiş ve CHP'ye 500 bin TL'lik tazminat davası açılacağını duyurmuştu.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BÖ,SSB

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