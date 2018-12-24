HABER

Erdoğan Aliyev’in doğum gününü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 24.12.2018 14:55 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.

ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'i telefonla arayarak doğum gününü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Azerbaycanlı mevkidaşı Aliyev ile telefon görüşmesi yaptı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Erdoğan İstanbul'dan Ankara’ya geldikten sonra Aliyev'i arayarak doğum gününü kutladı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, kendisine sağlık ve huzur dolu bir ömür dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti. İki lider, görüşme vesilesiyle, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her alanda son derece iyi olmasından dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Alkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktıAlkollü sürücünün şubeye gelen arkadaşı da alkollü çıktı
Soruşturma için AK Parti'den ilk açıklamaSoruşturma için AK Parti'den ilk açıklama
Mansur Yavaş: Teklif getiren partiler arasında AK Parti de vardıMansur Yavaş: Teklif getiren partiler arasında AK Parti de vardı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

Akit'in yazı işleri müdürü Karahasanoğlu: Bir numaralı sorumlu Uğur Dündar

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 15 ilde daha başkan adayları belli oldu

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Sahnedeki öpüşme Cengiz Kurtoğlu'nu panikletti!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Murat Yıldırım fark edince yarışmacı ne diyeceğini bilemedi!

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Son dakika! Metin Akpınar ve Müjdat Gezen hakkında yeni gelişme

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

Erdoğan çok sert tepki göstermişti! Metin Akpınar kendini böyle savundu!

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Ahmet Hakan canlı yayında duyurdu! İşte CHP'nin 4 büyükşehirdeki adayları: İstanbul ve Ankara...

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Her gün onlarca üründe yeni yıl indirimini kaçırmayın!

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Erdoğan'dan Fatih Portakal'a: Ahlaksız

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan cenaze törenine katıldı

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam töreninde açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan istihdam töreninde açıklamalar

AK Parti'den Metin Akpınar ve Müjdat Gezen soruşturması için ilk açıklama

Soruşturma için AK Parti'den ilk açıklama

Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

Binali Yıldırım istifa edecek mi? 'Rahatsız oldu' iddiası

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

Trump görüşmeyi, Erdoğan anlaşmayı duyurdu! Art arda Tweet'ler

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

AK Parti'nin en büyük endişesini açıkladı! Bu sözler çok konuşulur

Erdoğan'dan Netanyahu'nun sözlerine yanıt: Sen yanlış kapıya vurdun

Erdoğan'dan Netanyahu'nun skandal sözlerine yanıt

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.