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Erdoğan, Alman basınına verdiği röportajda Mesut Özil'i savundu

26.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

Bu hafta resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman basınına verdiği röportajda futbolcu Mesut Özil'in kendisiyle beraber fotoğraf çektirmesini savundu. Erdoğan, "Bizde oynayan bir Alman oyuncu Merkel ile fotoğraf çektirdiğinde onu linç etmemiz mi gerekiyor?" diye sordu.

Erdoğan, Alman basınına verdiği röportajda Mesut Özil'i savundu

Bu hafta resmi ziyaret için Almanya'ya gidecek olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Alman basınına verdiği röportajda futbolcu Mesut Özil'in kendisiyle beraber fotoğraf çektirmesini savundu.

Erdoğan, Funke medya grubu ile yaptığı röportajında, "Bizde oynayan bir Alman oyuncu Merkel ile fotoğraf çektirdiğinde onu linç etmemiz mi gerekiyor?" diye sordu.

Mesut Özil, Mayıs ayında İlkay Gündoğan ve Cenk Tosun ile birlikte Erdoğan'la Londra'da yaptığı görüşme ve çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya'da bazı çevrelerce eleştirilmiş, bunun üzerine Almanya Milli Takımı'nın formasını giymeyeceğini açıklamıştı.

Kararını sosyal medya hesabından yaptığı uzun bir açıklama ile kamuoyuna duyuran Özil, "Bana ırkçılık ve saygısızlık yapıldığı hissindeyim" dedi.

İngiltere Premier Ligi'nin en önemli kulüplerinden Arsenal'in formasını giyen Özil, Almanya Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard Grindel ve destekçilerini eleştirmişti.

Özil, "Onların gözünde, kazandığımızda Alman, kaybettiğimizde ise göçmenim" demişti.

Erdoğan ise Alman basınına verdiği röportajında Özil'in pişmanlık duyacak hiçbir şeyi olmadığını söyledi.

Cumhurbaşkanı, Özil'in de Gündoğan'ın da hem doğdukları ülkede hem de ailelerinin ülkesinde evlerinde gibi hissettiklerini vurguladı.

Erdoğan, Özil'in Alman milli takımından ayrılmasıyla ilgili olarak, "Bu kararı yok yere almadı. Kim böylesi ırkçı saldırılar ve hakaretlerle karşılaşsa aynı tepkiyi verirdi" dedi.

Erdoğan, uzun zamandır ilişkilerin gergin olduğu Almanya'ya 27 Eylül tarihlerinde gidecek.

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