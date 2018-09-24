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Erdoğan Alman iş dünyasının temsilcileriyle görüşecek

24.09.2018 18:19 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Berlin’de Almanya’nın önde gelen iş insanlarıyla görüşeceği açıklandı.

Erdoğan Alman iş dünyasının temsilcileriyle görüşecek

Erdoğan, bu görüşme yoluyla Alman iş dünyasının temsilcilerine kendisine "doğrudan soru yöneltme imkânı" tanımak istiyor.AKP İstanbul milletvekili Mustafa Yeneroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Almanya ziyareti çerçevesinde Alman iş dünyasının önde gelen temsilcileriyle bir araya geleceğini açıkladı. Cuma günü gerçekleşeceği kesinleşen yuvarlak masa toplantısına büyük Alman şirketlerinin temsilcilerinin katılacağını duyuran Yeneroğlu, şirketlerin isimlerini ise açıklamadı.

AKP milletvekili, "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın toplantıya katılacak temsilcilerle doğrudan bir fikir alışverişinde bulunmayı arzu ettiğini ve onlara yüz yüze gerçekleşecek bu buluşma yoluyla kendisine soru yöneltme imkânı tanımak istediğini” söyledi.

Ekonomik krizle mücadele eden Türk hükümeti Alman şirketlerinin Türkiye'ye yatırım yapmasını, Alman hükümetinin de kredi güvenceleriyle bu yatırımlara destek olmasını hedefliyor.

Ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi kararı

Geçen hafta Berlin'de bu çerçevede düzenlenen ekonomi zirvesinde iki ülkenin ekonomi kurmayları bir araya gelmişti. Türkiye’den Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ve Enerji Bakanı Fatih Dönmez'in Almanya Maliye Bakanı Olaf Scholz ile Ekonomi ve Enerji Bakanı Peter Altmaier ile bir araya geldiği kritik zirve sonunda iki ülke arasında ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi yönünde mutabakata varıldığı açıklanmıştı.

Almanya Maliye Bakanı Scholz, görüşmeden sonra yaptığı açıklamada "Türkiye bugün yardım talep etmedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında da etmeyecektir” ifadelerini kullanmıştı.

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier’ın davetlisi olarak 27-29 Eylül'de Almanya’ya resmi bir devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Erdoğan Steinmeier’ın yanı sıra Başbakan Angela Merkel'le de bir araya gelecek.

DW,dpa/SÖ,CÖ

© Deutsche Welle Türkçe

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