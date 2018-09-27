HABER

Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz

27.09.2018 00:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı.

Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz

Türkiye’deki Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla mücadelede destek istedi.27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'dan beklentiler" başlıklı yazıda Almanya ve Türkiye'nin ortak çıkarlarına işaret ederek daha sıkı bir işbirliği önerisinde bulundu. "Amerikan hükümetinin tek taraflı ve sorumluluk sahibi olmaktan uzak tutumunun” dünyayı ticaret savaşlarına götürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla giderilebileceğini savundu. Erdoğan Ankara - Berlin ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmanın iki taraf için de elzem olduğuna dikkat çekti.

"Yatırımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin "güneş ve rüzgâr enerjisi tesislerinin artırılması ile yerli kaynaklardan üretimi teşvik etmek ve bu yolla da iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atmak istediğini" belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı, "Yenilenebilir enerji alanında ve diğer alanlarda Alman yatırımcıların sayısını artırmayı ve karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

Avrupa'da yükselen sağ radikalizm ve "kurumsal ırkçılığa" da dikkat çeken Cumhurbaşkanı hem Almanya hem de Türkiye için İslam karşıtlığı ile mücadelenin önemli olduğunu vurguladı. Erdoğan ayrıca Federal Hükûmetten Türkiye'nin PKK, DHKP-C ve Gülen yapılanmasıyla mücadelesinde destek talep etti. Erdoğan, Gülen yapılanmasına dahil olan kurum ve kişilere karşı Almanya'dan "kararlı adımlar" atmasını beklediklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yarın öğle saatlerinde Almanya'ya gelmesi bekleniyor. Cuma günü Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier tarafından Bellevue Sarayı'nda askeri törenle karşılanacak olan Erdoğan, Başbakan Angela Merkel ile de görüşecek. Erdoğan cumartesi günü Merkel ile ikinci kez görüştükten sonra Köln'e hareket edecek. Erdoğan Köln'de Diyanet İşleri Türk İslam Birliği'ne (DİTİB) bağlı Köln Merkez Camii'nin resmi açılışını yapacak.

dpa,rtr,AFP / SÖ,EC

© Deutsche Welle Türkçe

PARTNERGelin adayları birbirine aşık oldu!Gelin adayları birbirine aşık oldu!
Yorum: DİTİB İslamı’nın Almanya’da yeri yokYorum: DİTİB İslamı’nın Almanya’da yeri yok
İmam hatip okulları: Veliler dayatmaya karşıİmam hatip okulları: Veliler dayatmaya karşı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Türkiye İsmail Devrim'i konuşurken bir intihar daha!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Antalya'da caminin tuvaletinden gelen sesler polisi harekete geçirdi!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Trump'tan BM Güvenlik Konseyi'nde Türkiye'ye İdlib teşekkürü!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Gürsel Tekin'den bin liralık gömlek hakkında olay açıklama!

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

Oğuzhan Koç protez saç yaptırdı

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

SGK dökümünüzde bu kod varsa emekliliğiniz iptal olabilir

İlginizi Çekebilir

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

BM Genel Kurulu'nda Erdoğan ve Trump'ın yaptırım restleşmesi

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Savaşa adım adım: İdlib'e öyle ya da böyle geliyoruz

Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!

Üniversite partisinde içeceğinde tecavüz hapı çıktı!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

Merkel'den Erdoğan'a tavır!

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

ABD'den flaş Brunson açıklaması: Bu hafta Türk yetkililerle konuşacağız

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD'den Çin'e gövde gösterisi: Nükleer kapasiteli B-52 uçurdular

ABD'den 'savaş planınız var mı?' sorusuna cevap

ABD'den 'savaş planınız var mı?' sorusuna cevap

Los Angeles Times: İstanbul'da gençlerin sığınağı Kadıköy

Los Angeles Times: İstanbul'da gençlerin sığınağı Kadıköy

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...

BM'den dünyayı korkutan uyarı: Geri döndürülemez...

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'ın ardından Türkiye'ye bir teşekkür daha

Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

Trump'tan Çin'e şok suçlama! Dünyanın gözü orada

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.