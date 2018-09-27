Erdoğan: Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedefliyoruz

Türkiye’deki Alman yatırımcıların sayısını artırmayı hedeflediklerini söyleyen Erdoğan, Gülen yapılanmasıyla mücadelede destek istedi.27-29 Eylül tarihlerinde Almanya'ya resmi devlet ziyareti gerçekleştirecek olan Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ziyareti öncesinde Frankfurter Allgemeine Zeitung için bir yazı kaleme aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Almanya'dan beklentiler" başlıklı yazıda Almanya ve Türkiye'nin ortak çıkarlarına işaret ederek daha sıkı bir işbirliği önerisinde bulundu. "Amerikan hükümetinin tek taraflı ve sorumluluk sahibi olmaktan uzak tutumunun” dünyayı ticaret savaşlarına götürdüğüne dikkat çeken Erdoğan, iki ülke arasındaki anlaşmazlıkların diyalog yoluyla giderilebileceğini savundu. Erdoğan Ankara - Berlin ilişkilerinde "yeni bir sayfa" açmanın iki taraf için de elzem olduğuna dikkat çekti.

"Yatırımcı sayısını artırmayı hedefliyoruz"

İki ülke arasındaki ekonomik ve ticari ilişkilere de değinen Erdoğan, Türkiye'nin "güneş ve rüzgâr enerjisi tesislerinin artırılması ile yerli kaynaklardan üretimi teşvik etmek ve bu yolla da iklim değişikliği ile mücadelede önemli bir adım atmak istediğini" belirtti. Türkiye Cumhurbaşkanı, "Yenilenebilir enerji alanında ve diğer alanlarda Alman yatırımcıların sayısını artırmayı ve karşılıklı ticari ve ekonomik ilişkilerimizi geliştirmeyi hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.