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Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile telefonda görüştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 20:16 | Son Güncelleme

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede, iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra güncel konular da ele alındı.

Almanya ve Türkiye arasındaki istişare ve iş birliği mekanizmalarının yeniden işlerlik kazanmasının memnuniyet verici olduğu vurgulanan görüşmede iki lider, ikili ilişkileri geliştirme kararlılıklarını teyit etti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın eylül sonunda Almanya'ya yapacağı devlet ziyaretine ilişkin hazırlıklar da ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Alman mevkidaşı Steinmeier, iki ülkenin Dışişleri, Hazine ve Maliye bakanları arasında önümüzdeki günlerde yapılacak görüşmelerin ilişkilerin daha da güçlendirilmesine ivme kazandıracağını kaydetti.

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