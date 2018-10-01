Erdoğan: Almanya ile sancılı dönem geride kalıyor

Erdoğan, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor" dedi.Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından Almanya'ya yaptığı resmi ziyarete ilişkin açıklamalar yaptı. "Almanya'ya gerçekleştirdiğimiz devlet ziyaretinin, her açıdan kadim Türk-Alman dostluğunu daha da perçinleyeceğine inanıyorum" diyen Erdoğan, "Almanya ile sancılı dönem artık geride kalıyor", "Türkiye reformlara devam edecek", "Suriye'de Almanya ile aynı bakış açısına sahibiz" ve "Almanya ile ekonomik ve ticari ilişkilerimiz güçlenerek devam edecek" başlıkları altında açıklama yaptı.

Almanya ile ilişkilerin yeniden canlandığı bir dönemden geçildiğini, Berlin'e yapılan devlet ziyaretiyle birçok alanda diyaloğu yoğunlaştırma fırsatını bulduklarını söyleyen Erdoğan, "Ziyaretimizde bir süredir çalışmayan iş birliği mekanizmalarını tekrar harekete geçirme konusunda Sayın Şansölye Merkel ile fikir birliğine vardık. Almanya ile yakın geçmişte yaşadığımız sancılı dönemi artık geride bırakıyoruz" ifadesine yer verdi.