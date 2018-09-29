Erdoğan Almanya Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya yaptığı 3 günlük ‘devlet ziyaretinin’ son gününde bir kez daha Başbakan Angela Merkel’le bir araya geldi. Başbakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşen ‘çalışma kahvaltısının’ 2 buçuk saat sürdüğü, görüşmeye Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı öğrenildi.

Erdoğan ve Merkel dün de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. Hem Merkel hem de Erdoğan bugünkü ikinci buluşmada, Türkiye’deki ekonomik krizin ve iki ülke arasında ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunun ağırlıklı olarak ele alınacağını açıklamıştı. Merkel’in sözcüsü, ekonomi konusunun yanı sıra görüşmede Suriye'deki durum ile mülteci meselesinin de ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e geçti. Diyanet‘in Almanya kolu Diyanet İşleri Türk Islam Birliği’nin (DİTİB) inşa ettiği Merkez Camisi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de yaptığı görüşmelere değinerek, “Almanya’yla bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier, gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım" dedi. 600 davetli ve 500 vatandaşının katılımıyla yapılan açılışta caminin inşasına destek veren Alman siyasetçilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Köln’de caminin işlevinin önemine vurgu yaptı ve İslam’ın barış dini olduğunu ifade etti. Erdoğan, Başbakan Angela Merkel’in dün Almanya’daki FETÖ üyeleri konusunda söylediği, "Terör grubu olarak ilan etmemiz için daha fazla kanıta ihtiyacımız var" sözlerini isim vermeden eleştirdi ve Türkiye’de konuyla ilgili delillerin yeterli olması gerektiğini öne sürdü.