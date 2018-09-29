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Erdoğan Almanya Temaslarını Tamamladı

29.09.2018 20:09 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e geçti. Diyanet İşleri Türk Islam Birliği’nin (DİTİB) inşa ettiği Merkez Camisi’nin açılışını yapan Erdoğan, Berlin’de yaptığı görüşmelere değinerek, “Almanya’yla bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz" diye konuştu

Erdoğan Almanya Temaslarını Tamamladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya’ya yaptığı 3 günlük ‘devlet ziyaretinin’ son gününde bir kez daha Başbakan Angela Merkel’le bir araya geldi. Başbakanlıkta basına kapalı olarak gerçekleşen ‘çalışma kahvaltısının’ 2 buçuk saat sürdüğü, görüşmeye Erdoğan’ın yanı sıra, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşloğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın katıldığı öğrenildi.

Erdoğan ve Merkel dün de bir araya gelmiş, görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlemişti. Hem Merkel hem de Erdoğan bugünkü ikinci buluşmada, Türkiye’deki ekonomik krizin ve iki ülke arasında ticari ilişkilere ivme kazandırılması konusunun ağırlıklı olarak ele alınacağını açıklamıştı. Merkel’in sözcüsü, ekonomi konusunun yanı sıra görüşmede Suriye'deki durum ile mülteci meselesinin de ele alındığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Berlin’deki temaslarının ardından Köln’e geçti. Diyanet‘in Almanya kolu Diyanet İşleri Türk Islam Birliği’nin (DİTİB) inşa ettiği Merkez Camisi’nin açılışını yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Berlin’de yaptığı görüşmelere değinerek, “Almanya’yla bazı fikir ayrılıklarına düşsek de bundan sonra her alanda işbirliğimizi güçlendireceğiz. Gerek Sayın Steinmeier, gerekse Sayın Merkel ile görüşmelerimizde iki ülkeyi yakından ilgilendiren meseleleri samimiyetle ele aldık. Son dönemdeki bazı fikir ayrılıklarını bir yana koyarak bundan sonra ortak menfaatlerimize odaklanmamız gerektiğini vurguladım" dedi. 600 davetli ve 500 vatandaşının katılımıyla yapılan açılışta caminin inşasına destek veren Alman siyasetçilere teşekkür eden Cumhurbaşkanı, Köln’de caminin işlevinin önemine vurgu yaptı ve İslam’ın barış dini olduğunu ifade etti. Erdoğan, Başbakan Angela Merkel’in dün Almanya’daki FETÖ üyeleri konusunda söylediği, "Terör grubu olarak ilan etmemiz için daha fazla kanıta ihtiyacımız var" sözlerini isim vermeden eleştirdi ve Türkiye’de konuyla ilgili delillerin yeterli olması gerektiğini öne sürdü.

2009 yılında temelleri atılan Köln Merkez Camisi’nde 2017 yazında ibadete başlanmış ancak camiinin resmi açılışı yapılmamıştı. Köln’ün bulunduğu Kuzey Ren Vestfalya eyalet hükümetinden ve Köln Büyükşehir Belediyesi’nden hiç bir temsilcinin açılışta yer almaması dikkat çekti.

Resmi olarak Erdoğan’ı Köln Havalimanı’nda karşılayan Eyalet Başbakanı Armin Laschet açılışa gelmezken, Köln Belediye Başkanı Henriette Reker, DİTİB’in kendileriyle program akışı ve kendisinin nasıl bir rol oynayacağı konusunda bağlantı kurmadığını öne sürerek, açılışa katılmayacağını açıklamıştı.

Öte yandan kent merkezinde radikal Kürt gruplar tarafından düzenlenen Erdoğan karşıtı protesto gösterisine, polisin verdiği bilgiye göre yaklaşık 2 bin kişi katıldı. Caminin yakınlarında ise Erdoğan yandaşlarının toplandığı bildirildi. Erdoğan'ın ziyareti boyunca polis yoğun güvenlik önlemleri alırken, 3 binden fazla polis memuru görev yaptı.

Bu arada Alman basınında yer alan haberlere göre, dün akşam Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier'in Erdoğan onuruna Bellevue Sarayı’nda verdiği akşam yemeğinde konuşmalar esnasında gerginlik yaşandı. Steinmeier’in yemeğin açılış konuşmasında Türkiye’de demokrasi, hukuk devleti ve basın özgürlüğüyle ilgili eleştiriler getirmesi ve ardından da, "Tek bir ziyaretle ikili ilişkilerin düzelmesinin beklenmemesinin gerektiğini" söylemesine, Erdoğan’ın sert tepki verdiği öğrenildi.

Cumhurbaşkanının konuşmasında Steinmeier’e, "Bunları sabah görüşmemizde konuştuk, keşke burada yine konuşmasaydık" dediği ve ardından "Benim ülkemde, AB'de terör örgütü olarak kabul edilen PKK'nın şu anda Almanya'da binlerce mensubu elini kolunu sallaya sallaya dolaşmaktadır" şeklinde tepki gösterdiği haber verildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Köln’de katıldığı cami açılışından sonra Ankara’ya dönüş için yola çıktı.

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