Erdoğan Almanya’da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç günlük devlet ziyareti için Almanya’da. Daha önce Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na katıldığı New York’tan akşam saatlerinde Berlin'e geleceği açıklanan Erdoğan ve delegasyonunu taşıyan uçak, Almanya saati ile 13.00'de Berlin-Tegel Havaalanı'na indi. Havalimanında askeri törenle karşılanan Erdoğan, buradan önümüzdeki üç gün boyunca kalacağı Adlon Oteli’ne geçti. Berlin’in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı’nın hemen yanıbaşında bulunan otel ve çevresinde olağanüstü güvenlik önlemleri alındı.

Otelin çevresinde adeta kuş uçurtulmazken, Berlin’in merkezinde bulunan caddelerin bir bölümü trafiğe kapatıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ziyareti sırasında toplam 5 bin güvenlik gücünün kentte asayişi sağlayacağı açıklandı. Ziyaretinin resmi bölümüne Cuma sabah başlayacak olan Cumhurbaşkanı, bugün kaldığı otelde, Alman iş dünyasından temsilciler, Türk lobisinin sözcüleri ve ve özel davetlilerle görüşmeler yapacak. Şirket yöneticileri ile gerçekleşen görüşmeye kimlerin katılacağı konusunda ise açıklama yapılmadı. Berlin’e gelmeden ülkenin en önemli gazetelerinden Frankfurter Allgemeine Zeitung’da bir makalesi yayınlanan Erdoğan, Almanya ve Türkiye arasındaki gergin günlerin geride kalacağına inandığını belirterek, "Türkiye-Almanya ilişkilerini o eski sıcak dönemine yeniden taşımak istiyoruz. İlişkilerimizi yeniden güçlendirmek istiyoruz" dedi. Erdoğan, "Türkiye'nin Almanya ile olan ilişkileri ticari hacim noktasında çok çok yüksekti. Bunu yine o seviyeye getirmeyi hedefliyoruz" diye konuştu.