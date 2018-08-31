'Erdoğan Almanya'da Türkler'e Seslenmek İstiyor'

28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’deki programının ayrıntıları belli oldu. Berliner Zeitung adlı gazetenin Berlin eyelet hükümetinden elde ettiği bilgilere göre, Erdoğan 27 Eylül akşamı saat 22.00’de Tegel havalimanının askeri bölümüne inecek. Cumhurbaşkanını taşıyan "TC-ANK" uçağına, Alman havasahasına girdikten Tegel’e kadar Alman ordusuna ait dört Eurofighter jeti refakat edecek.

Tegel’de devlet protokolüyle karşılanacak olan Erdoğan, Berlin’in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı’nın yanıbaşındaki Adlon oteline yerleşecek. Otelin VIP katı tümüyle Erdoğan ve yakın ekibine ayrılırken, Erdoğan 185 metrekare büyüklüğündeki ‘President Suite’ de kalacak. Cumhurbaşkanının ziyaretine eşlik eden bürokrat ve Türk gazetecilerin bir bölümü ise Adlon’un yakınındaki Westin Grand adlı otele yerleşecek.

Cumhurbaşkanın ziyaretinin resmi bölümü 28 Eylül günü sabahı Bellevue Sarayı’nda başlayacak. Burada Cumhurbaşkanı Frank Walter tarafından kırmızı halıyla ve askeri törenle karşılanacak Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Berlin Eyalet Hükümeti Binası’na geçerek, Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller ile bir araya gelecek. Erdoğan kentin ‘Altın Kitabı’nı imzaladıktan sonra, başbakanlık binasına gidecek. Başbakanlıkta da askeri törenle karşılanacak Erdoğan ve Başbakan Angela Merkel, heyetlerin de katılımıyla yapılacak görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Programa göre, Erdoğan daha sonra Unter den Linden bulvarında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.