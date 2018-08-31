HABER

'Erdoğan Almanya'da Türkler'e Seslenmek İstiyor'

31.08.2018 14:07 | Son Güncelleme

Alman dpa ajansı Erdoğan’ın Almanya ziyareti sırasında Berlin ya da Köln'de Türkler'e seslenmeyi planladığını ve Türk yetkililerin konuşma yapabileceği mekan arayışında olduğunu öne sürdü

'Erdoğan Almanya'da Türkler'e Seslenmek İstiyor'

28-29 Eylül tarihleri arasında Almanya’ya resmi ziyaret gerçekleştirecek Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Berlin’deki programının ayrıntıları belli oldu. Berliner Zeitung adlı gazetenin Berlin eyelet hükümetinden elde ettiği bilgilere göre, Erdoğan 27 Eylül akşamı saat 22.00’de Tegel havalimanının askeri bölümüne inecek. Cumhurbaşkanını taşıyan "TC-ANK" uçağına, Alman havasahasına girdikten Tegel’e kadar Alman ordusuna ait dört Eurofighter jeti refakat edecek.

Tegel’de devlet protokolüyle karşılanacak olan Erdoğan, Berlin’in dünyaca ünlü Brandenburg Kapısı’nın yanıbaşındaki Adlon oteline yerleşecek. Otelin VIP katı tümüyle Erdoğan ve yakın ekibine ayrılırken, Erdoğan 185 metrekare büyüklüğündeki ‘President Suite’ de kalacak. Cumhurbaşkanının ziyaretine eşlik eden bürokrat ve Türk gazetecilerin bir bölümü ise Adlon’un yakınındaki Westin Grand adlı otele yerleşecek.

Cumhurbaşkanın ziyaretinin resmi bölümü 28 Eylül günü sabahı Bellevue Sarayı’nda başlayacak. Burada Cumhurbaşkanı Frank Walter tarafından kırmızı halıyla ve askeri törenle karşılanacak Erdoğan, ikili görüşmenin ardından Berlin Eyalet Hükümeti Binası’na geçerek, Berlin Eyalet Başkanı Michael Müller ile bir araya gelecek. Erdoğan kentin ‘Altın Kitabı’nı imzaladıktan sonra, başbakanlık binasına gidecek. Başbakanlıkta da askeri törenle karşılanacak Erdoğan ve Başbakan Angela Merkel, heyetlerin de katılımıyla yapılacak görüşme sonrasında ortak basın toplantısı düzenleyecek. Programa göre, Erdoğan daha sonra Unter den Linden bulvarında bulunan Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Ziyaretin doruk noktası olarak tanımlanan ‘devlet yemeği’ ise aynı akşam Bellevue Sarayı’nda gerçekleşecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan onuruna verilen yemeğe katılacak ve Steinmeier’le birlikte konuşma yapacak.

Erdoğan’ın ziyaretin son günü olan Cumartesi, Türkiye’ye geri dönmeden Almanya’daki Türkler'le bir araya gelip gelmeyeceği ise kesinleşmedi. Alman dpa ajansı Erdoğan’ın Berlin ya da Köln'de Türkler'e seslenmeyi planladığını ve Türk yetkililerin konuşma yapabileceği mekan arayışında olduğunu öne sürdü. Bir diğer kaynak ise, Alman tarafının bu tarz bir toplantı yerine, Erdoğan'ın, Steinmeier ile birlikte bir tartışma etkinliğine katılmasını ve bu kapsamda Alman ve Türk toplumlarının temsilcileriyle bir araya gelmesini tercih ettiklerini öne sürdü.

Bu arada Erdoğan’ı Berlin’de bulunduğu süre içinde 5000 polisin koruyacağı ve geçeceği bütün caddelere yakın noktalarda keskin nişancıların çatılarda görev yapacağı öğrenildi. Polis yetkilileri ziyaret için ‚en yüksek düzeyde güvenlik önlemleri alınacağını açıklamış, Erdoğan’ın ziyaretinin 2002 yılında eski ABD Başkanı George W. Bush’un Berlin’deki temaslarından bu yana gerçekleşecek ‘en rizikolu ziyaret’ olarak sınıflandırıldığını belirtmişti. Bush’ın ziyaretinde kentte kırmızı alarm verilmiş, ABD Başkanını 10 bin güvenlik gücü korurken, Bush’un kaldığı otel ve hükümet binasına yakın yerlerde tüm protesto girişimleri ve toplantılar yasaklanmıştı. İstihbarat servisleri ve diğer güvenlik birimleri, Erdoğan’ın ziyaretini fırsat olarak gören Alman aşırı solcu ve otonom çevrelerin protesto ve eylem hazırlıkları içinde olduğu düşünüyorlar. Söz konusu grupların internet üzerinden ziyarete karşı eylem çağrılarının yoğunlaştığını belirten yetkiler, söz konusu grupların terör örgütü PKK taraftarları ile olası ortak eylemlerde bulunabileceği söylüyor.

Almanya Kürt Toplumu, Erdoğan’ın Berlin’den ayrılacağı 29 Eylül tarihinde Brandenburg kapısı önünde protesto mitingi düzenleneceğini duyurmuştu.

PARTNERÖzel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!Özel fotoğraflarını yayınlayan hacker yakalandı!
Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!
'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan onayladı! Türk lirası tasarrufuna teşvik kararnamesi yayımlandı

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Donald Trump'tan Erdoğan açıklaması: Büyük hayal kırıklığına uğradım!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Savaş çok yakın! Korkutan açıklama geldi: Sonuna kadar gideceğiz!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Ali Ağaoğlu'nun eski sevgilisi Duygu Su'dan olay itiraflar

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

Dershanelerle ilgili yeni gelişme! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Kapatın

İlginizi Çekebilir

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Suudi prensten dünyayı ayağa kaldıracak talimat

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Rusya'da korkunç olay! Ameliyata girdi, tecavüze uğradı

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Son hali korkunç! Kulağını ve burnunu kesti

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Suriye'de son savaş yaklaşıyor! Rusya Akdeniz'i donattı!

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Amsterdam'da silah sesleri, yaralılar var

Amsterdam'da silah sesleri, yaralılar var

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

Daha önce dolar bozduran aşiret liderleri şimdi de bu çağrıyı yaptı!

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

'Seks kabinleri' uygulamasının 5. yıl dönümü: Sonuçlar başarılı

Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

Korkunç iddia: Çin, 1 milyon Müslümanı kamplarda tutuyor

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

6 kız çocuğuna tecavüz edip öldüren katilden küstah mektup

İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

İngiltere Başbakanı dans etti, sosyal medya yıkıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.