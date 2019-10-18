Erdoğan: Amacımız Rusya ile makul bir anlaşma

Erdoğan, Trump'ın mektubuna ilişkinse "Vakti geldiğinde gereken yapılacak" dedi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye ve Amerika Birleşik Devletleri arasında varılan anlaşma çerçevesinde Barış Pınarı Harekâtı'nın durdurulmasına ilişkin "Şu andan itibaren 120 saatlik süreç işliyor" dedi. Dolmabahçe'de yabancı basın temsilcilerine seslenen Erdoğan, verilen sözlerin tutulmaması durumunda "120'nci saatin sona erdiği dakika, harekatımız kaldığı yerden kararlı bir şekilde devam edecektir" diye konuştu. Erdoğan, Türk silahlı Kuvvetleri'nin bölgeden ayrılmayacağını da dile getirdi.

Harekât öncesi yürütülen diplomasi trafiği hakkında da bilgi veren Erdoğan, "Harekattan bir gece önce Trump'a telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. İlk 1-2 gün Türkiye'nin böyle bir başarı göstereceklerini düşünmedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca ABD ve bazı ülkelerin tavrı değişti" ifadelerini kullandı.

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun Ankara'daki temasları sonrasında varılan anlaşma ile Türkiye, Suriye'nin kuzeyinde YPG'ye yönelik operasyonunu beş gün boyunca durdurmuştu. Anlaşma uyarınca 120 saat içerisinde YPG, sınırdan 20 mil yani 32 kilometre güneye çekilmesi gerekiyor.