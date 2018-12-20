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Erdoğan: Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı ifade ediyorum (1) 

POLİTİKA HABERLERİ  | 20.12.2018 19:42 | Son Güncelleme

CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.    Türkiye-İran ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum.

ANKARA (DHA) - CUMHURBAŞKANI Tayyip Erdoğan ile İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Çankaya Köşkü'nde düzenlenen Türkiye-İran İş Forumu'nda konuştu.

Türkiye-İran ilişkilerinin önemine vurgu yapan Erdoğan, "Amerika'nın İran'a yönelik yaptırımlarına karşı çıktığımızı, Yaptırımın, İran halkını cezalandırmak anlamına geldiğini açıkça ifade ediyorum. Yaptırımları kabul etmediğimizi, hiçkimsenin İran ile ekonomik ve ticari ilişkilerimizi sonlandıracağımızı düşünmemesi gerektiğini ifade ediyorum" dedi.

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