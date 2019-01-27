Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'ya 3. havalimanı müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 2022 yılında biteceğini duyurdu.
Erdoğan, konuşmasında Antalya'daki hortumla ilgili olarak, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.
ANTALYA ADAYLARI
Akseki -İbrahim Özkan
Aksu - Halil Şahin
Demre - Süleyman Topçu
Döşemealtı - Emre Afacan
Elmalı - Ümit Öztekin
Gazipaşa - Adil Çelik
Gündoğmuş - Mehmet Özeren
İbradı - Hatice Sekmen
Kaş - Mutlu Ulutaş
Kepez - Hakan Tütüncü
Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu
Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya
Manavgat - Hasan Öz
Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç
Erdoğan'ın açıklamaları:
ADAY TANITIMI
Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.
Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.
ANTALYA'YA YATIRIMLAR
Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor.
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