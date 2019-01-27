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Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.01.2019 15:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da AK Parti'nin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'ya 3. havalimanı müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 2022 yılında biteceğini duyurdu.

Erdoğan: Antalya'da 100 milyon TL zarar tahmin ediliyor

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisinin aday tanıtım toplantısında açıklamalarda bulundu. Antalya'ya 3. havalimanı müjdesi veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, projenin 2022 yılında biteceğini duyurdu.

Erdoğan, konuşmasında Antalya'daki hortumla ilgili olarak, "Antalya'da yaklaşık 100 milyon lira maddi zarar olduğu tahmin edilmektedir. Gereği neyse şüphesiz bizler yerine getireceğiz." ifadelerini kullandı.

ANTALYA ADAYLARI

Akseki -İbrahim Özkan

Aksu - Halil Şahin

Demre - Süleyman Topçu

Döşemealtı - Emre Afacan

Elmalı - Ümit Öztekin

Gazipaşa - Adil Çelik

Gündoğmuş - Mehmet Özeren

İbradı - Hatice Sekmen

Kaş - Mutlu Ulutaş

Kepez - Hakan Tütüncü

Konyaaltı - Gaye Doğanoğlu

Kumluca - Hüsamettin Çetinkaya

Manavgat - Hasan Öz

Muratpaşa - Gökçen Özdoğan Enç

Erdoğan'ın açıklamaları:

ADAY TANITIMI

Antalya tercihini AK Parti belediyeciliğinden kullanarak yüzümüzü güldürmüş bir şehrimizdir. İlçelerdeki, mahallelerdeki tüm kardeşlerime şükranlarımı iletiyorum. Aday tanıtım toplantımızın partimiz ve Antalyamız için hayırlı olmasını diliyorum. Önümüzdeki seçimlerde partimizi temsil edecek belediye başkan adaylarımıza muvaffakiyet temenni ediyorum. Bu seçimlerde 31 Mart'ta zillet ittifakını da illet ittifakını da layık oldukları yere göndermeye var mıyız? Antalya'nın bu seçimlerde de tercihini hizmet siyasetinden, gönül belediyeciliğinden yana kullanacağına inanıyorum.

Antalya gerçek bir dünya şehridir. Bu şehri ziyaret eden turist sayısı 12,5 milyon oldu. Dünyanın 4 bir yanından misafir ettiği turistlerle marka olan Antalya, tarım ürünleriyle de bir markadır. Antalya bizim de gururumuzdur. Antalya ev sahipliği yaptığı G20 gibi Expo gibi dev organizasyonlarda ülkemizi mahcup etmemiştir. Biz bu Antalya'yı daha büyük başarılara hazırlamak istiyoruz. Nasıl bu şehrin denizi, kıyıları, bahçeleri, dağları eşsizse insanı da aynı şekilde benzersizdir. Biz Antalya'yı gönüllerin de başkenti olarak görüyoruz.

ANTALYA'YA YATIRIMLAR

Biz Antalya'yı en ileri hizmetlere kavuşturmak için geceli gündüzlü çalışıyoruz. 16 yılda Antalya'ya 40 kat trilyon yatırım yaptık. Laf değil bu, icraat. 3 tane millet bahçesi projemiz bulunuyor. Antalya Kent Müzesi de ekim ayında tamamlanıyor. 11 sağlık tesisimizin inşası devam ediyor. 1000 yataklı şehir hastanesini de kazandıracağız. 19 yol projemizin yapımı sürüyor.


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Recep Tayyip Erdoğan Antalya

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
Allah'ın izniyle Millet ittifakı Cukka ittifakina karsi galip gelmeli ihaleci kesesini dolduran hirsizlara ders verilmeli kayseriyi persilvanyaya tasiyan fetocu ermeniye teslim edilmemeli
Napalim onunda biz verelim karsilayin
Birşey değil,sarayın 50 günlük israfı,50 gün sarayı kullanmayın ve ihtiyaç sahiplerine verin .
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