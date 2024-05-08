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Erdoğan 'Arapça alerjisi' diyerek tepki göstermişti! Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

08.05.2024 09:19
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Bazı Arapça tabelaların el değiştiren belediyeler tarafından kaldırılması sonrası başlayan tartışmalara Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılmış, "Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız." demişti. Erdoğan'ın talimatı sonrası Adalet Bakanlığı harekete geçti: Cezalar artabilir!

Erdoğan 'Arapça alerjisi' diyerek tepki göstermişti! Talimat verdi: "Cezalar artabilir"

Özellikle 31 Mart yerel seçimlerin ardından el değiştiren bazı belediyelerin başlattı Arapça tabelaların kaldırılmasıyla ilgili alınan kararlar dikkat çekmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamayla söz konusu kararlara tepki gösterdi.

ERDOĞAN: "CAYDIRICI ADIMLAR ATACAĞIZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada "Son dönemde tekrar ayyuka çıkan Arapça alerjisinin gerisinde de aynı hastalıklı zihniyet vardır. Nefret suçlarıyla mücadele noktasında bundan sonra daha kararlı, cezai açıdan daha caydırıcı adımlar atacağız." ifadelerini kullandı.

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Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre; gelen tepkilerin arından hükümet de harekete geçti. Bu kapsamda Türk Ceza Kanununda (TCK) yer alan ‘Nefret ve ayrımcılık’ suçlarını düzenleyen mevzuat ve sosyal medyada yapılan dezenformasyon içeren yayınların masaya yatırılacağı öğrenildi.

ADALET BAKANLIĞI ÇALIŞMA BAŞLATTI

Cumhurbaşkanı’nın talimatı ile harekete geçen Adalet Bakanlığı, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaların uygulanmasına yönelik atılacak yeni adımlar konusunda çalışma başlattı.

ÜÇ YILA KADAR HAPİS

TCK’daki mevcut düzenlemede, dil, ırk, milliyet, renk, cinsiyet, engellilik, siyasi düşünce, felsefi inanç, din veya mezhep farklılığından kaynaklanan nefret nedeniyle; bir kişiye kamuya arz edilmiş olan bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya kiraya verilmesini, bir kişinin kamuya arz edilmiş belli bir hizmetten yararlanmasını, bir kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyenlerin, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması öngörülüyor.

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CEZALAR ARTABİLİR

Mevcut TCK’da nefret suçlarına üç yıl hapis cezası öngörüldüğünü ifade eden Adalet Bakanlığı kaynakları “Bu ceza, tutuklamayı gerektiren bir süreyi içeriyor. Burada problem olan uygulamada bir eksiklik ve aksaklık var mı ona bakacağız. İhtiyaç olursa, cezalar da artırılır. Özellikle sosyal medya üzerinden yabancı öğrencilere karşı dezenformasyon içeren yayınlar var. Bunları önlemeye dönük adımlar atılabilir. Türkiye’de 300 bin civarında yabancı öğrenci var. Bu sayının artmasını istiyoruz, ama bir yandan da yabancı düşmanlığı ile öğrencileri kaçırıyoruz. Bu hem ekonomiye olumsuz etki ediyor hem de turizme. Örneğin Arap turistlere karşı sosyal medyada bir nefret söylemi var. Toplumda böyle bir algı oluşturuluyor. Özellikle, yabancı öğrenciler ve Arap ülkelerinden gelen turistlere yönelik sosyal medya üzerinden dezenformasyon içeren yayınlara karşı alınacak yeni tedbirler belirlenecek. Şu anda, nefret ve ayrımcılık suçlarına verilen cezaları artırmak sorunu çözecek mi? Bakacağız. Bu konuda eksiklik nedir bir çalışma yapılacak. Ona göre adım atılacak. İhtiyaç olursa ceza da artırılır” dedi.


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Recep Tayyip Erdoğan arapça tabela
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