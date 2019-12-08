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Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 14:15 | Son Güncelleme

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen kabul, basına kapalı 1,5 saat sürdü.

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Arnavutluk Başbakanı Edi Rama Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabul

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