Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti

\u0130STANBUL (AA) - T\u00fcrkiye Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, Arnavutluk Ba\u015fbakan\u0131 Edi Rama'y\u0131 kabul etti.\nDolmabah\u00e7e \u00c7al\u0131\u015fma Ofisi'nde ger\u00e7ekle\u015fen kabul, bas\u0131na kapal\u0131 1,5 saat s\u00fcrd\u00fc.PARTNERD\u00fcnyaca \u00fcnl\u00fc oyuncu Ayasofya'ya hayran kald\u0131Uluda\u011f'da kaybolan iki ki\u015fi montun bulundu\u011fu b\u00f6lgede aran\u0131yorB\u0131\u00e7akla a\u011f\u0131r yaralamaya 2 g\u00f6zalt\u0131
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