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Erdoğan: 'Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs yok, sadece bağımsız devletler vardır'

21.07.2021 17:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri'nin "egemen devlete" dayalı yeni çözüm teklifini sonuna kadar desteklediğini söyledi.

Erdoğan: 'Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs yok, sadece bağımsız devletler vardır'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Kıbrıs Türkleri'nin "egemen devlete" dayalı yeni çözüm teklifini sonuna kadar desteklediğini söyledi.

Erdoğan, 81 ilin Adalet ve Kalkınma teşkilatıyla bayramlaşma programına video konferans yöntemiyle katılarak bir konuşma gerçekleştirdi.

Erdoğan bu konuşmasında, Kuzey Kıbrıs'ta gerçekleştirdiği temaslarla ve bu sorunun çözümüyle ilgili Türkiye'nin bundan sonraki tutumuna dair açıklamalar yaptı.

Cumhurbaşkanı, "Biliyorsunuz Kıbrıs Türkü kardeşlerimiz yıllarca kendilerini sahte vaatler, yalanlarla, iki yüzlülükle aldatanlara cevaplarını bir süre önce açıkladıkları yeni bir kararla verdiler. Artık Kıbrıs Türklerinin uluslararası görüşmelerde masadaki tek talebi, egemen devlet statülerinin tanınmasıdır. Bunun dışındaki tüm teklifler geçerliliğini yitirmiştir" dedi.

Kıbrıs sorununun çözümüne yönelik bugüne kadar yürütülen uluslararası müzakereler, adanın Rum ve Türklerin oluşturduğu federal yapılara dayanan tek bir devlet altında birleştirilmesi temeline dayanıyordu.

Adadaki taraflar ve aralarında Türkiye'nin de olduğu garantör devletler tarafından kabul edilen ve daha sonra resmileşmesi için referanduma sunulan 2004'teki Annan Planı da Kıbrıs'ın birleşik bir devlet olmasını öngörüyordu.

Annan Planı, yapılan referandumlarda Türk tarafı tarafından kabul edilmesine karşın Rumlar tarafından reddedilmiş ve hayata geçirilememişti. O dönemden bu yana yapılan görüşmeler, kapsamlı bir müzakere ve çözüm sürecini başlatamamıştı.

Kuzey Kıbrıs'ın egemen bir devlet statüsünün tanınması yaklaşımı ve Türkiye'nin de bunu desteklemesi, her iki taraf için de sorunun çözümüne yönelik önemli bir tavır değişikliğine işaret ediyor.

Erdoğan: Tanınması için her türlü gayreti göstereceğiz

Erdoğan bugünkü konuşmasında, Rum yönetimini "Türk toplumunu yok sayan şımarıklıklar" yapmakla ve Türkleri azınlık olarak görmeye devam etmekle eleştirerek, federal yapıya dayalı tek devlet önerisini "kısır döngü" olarak tanımladı.

Erdoğan, "Artık bizim için Kuzey Kıbrıs, Güney Kıbrıs diye bir olay kalmamıştır. Bizim için sadece Kıbrıs Türkü kardeşlerimizin mevcut sıkıntıları içindeki bağımsız devletler vardır" dedi.

Erdoğan, bugünkü konuşmasında da bölgenin kendi ilan ettiği adı olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti yerine, "Kıbrıs Türk devleti" ifadesini kullandı.

Erdoğan, "Kıbrıs Türk Devleti'nin en kısa zamanda geniş bir tanınırlığa sahip olması için her türlü gayreti sergileyeceğiz. İnşallah yakında bunun somut neticelerini de görmeye başlayacağız" dedi.

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