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Erdoğan: Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 21:27 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Çekya Başbakanı Andrej Babis Beştepe'deki görüşme sonrası ortak açıklama yaptı. Erdoğan Suriye'de AB'nin verdiği sözleri ve ABD'nin Obama dönemindeki güvenli bölge açıklamalarını hatırlattı. Erdoğan "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde" dedi.

Erdoğan: Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

  • İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.

  • Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.

  • Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.

  • Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.

  • Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.

  • Çekya'nın 15 Temmuz hain darbe girişimi karşısında verdiği desteğe teşekkür etmek istiyorum.

Erdoğan AB'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili verdiği sözleri hatırlattı. (AA)

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Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."
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Anahtar Kelimeler:
cumhurbaşkanı Halep güvenli bölge

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