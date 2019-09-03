Erdoğan: Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:
İlişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık, ikili ticaret hedefimiz 5 milyar dolar.
Sayın Başbakanla terörle mücadele, göç krizi ve Ortadoğu'da yaşanan gelişmelerle ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Çekya'nın AB üyelik sürecine verdiği destekten de duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Bu destek ve dayanışmanın önümüzdeki dönemde güçlenerek devam etmesini diliyorum.
Savunma sanayi alanında iş birliğini ileri götürme konusunda neler yapılabilir onları görüştük.
Çekya Türk öğrenciler için en çok tercih edilen ülkelerden biridir.
Çek Cumhuriyeti'nde 3 ayrı şehitliğimiz bulunmaktadır.
Erdoğan AB'nin Suriyeli göçmenlerle ilgili verdiği sözleri hatırlattı. (AA)