Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da