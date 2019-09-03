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Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.09.2019 21:18 | Son Güncelleme

Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Erdoğan: "Artık İdlib yavaş yavaş yok oluyor. Halep nasıl yok olduysa, yerle yeksan olduysa aynı şekilde İdlib de böyle bir durumun içerisinde."

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

Çekya Başbakanı Andrej Babis Ankara'da

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